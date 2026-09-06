Пловдив в деня на Съединението: Градът се събуди със звън на камбани

Отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия - събитие, превърнало се в символ на националното единство.

Чествания се провеждат в цялата страна, а кулминацията на тържествата по традиция е в Пловдив - градът, в който на 6 септември 1885 г. е провъзгласен един от най-значимите актове в новата българска история.

141 години след онзи исторически 6 септември 1885 г. Пловдив се събуди със звън на камбани.

Молебен за благоденствие

В катедралния храм "Света Богородица" бе отслужен молебен за здравето и благоденствието на страната ни.

"Тук от Пловдив да помолим Бог да дарува на нас и на близките ни здраве, мир, благоденствие и душевно спасение. Нека бъдем миротворци и да насърчаваме другите около нас. Нека да бъдем съединени, да постъпваме както той ни е заръчал, защото само ако в мислите и делата си следваме неговия завет, само тогава България ще бъде съединена", заяви Негово Високопреосвещенство Николай, Пловдивски митрополит.

Почетоха делото на Гаврил Кръстевич

С венци и цветя бе почетено делото на Гаврил Кръстевич, назначен от султана за управител на Източна Румелия и произнесъл думите "И аз съм българин" при окупирането на конака от въстаниците.

Прозвуча и химнът на България, изпълнен от военния духов оркестър.

Празничен Пловдив бе изпъстрен с усмивки, гордост и българския трибагреник.

"Нека 6 септември да не е дата, която оставяме само като дата на нашите деца, а символът, който стои зад нея. Различията не трябва да ни разделят, единството започва с уважението към човека до нас и големите неща се постигат, когато умеем да бъдем заедно. Честит празник, българи!", заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Минало и настояще се срещат, за да напомнят, че заедно, обединени сме по-силни.

"Това е един български празник, който ни съединява. Баща ми ми е казал... Да бъдем по-успешни, да сме заедно един цял народ, да се съединим", заяви Калин Деведжиев.

"Заедно сме по-силни и винаги трябва да се стремим към съединение", подчерта Никола Тутанов.

"Както каза дядо Николай, да бъдем миротворци. Тогава ще настъпи истинското съединение. Честит празник!", каза Илиан Марков.

А днес Пловдив има двоен повод да празнува - паметта за един исторически ден и любовта към града, който 141 години по-късно продължава да пази духа му жив.

Кулминацията на празника е в 20:30 ч. на площад „Съединение“, където президентът Илияна Йотова ще участва в тържествената проверка-заря и ще приеме почетния строй. На церемонията ще присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. В нея ще участват представителни формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Съвместното командване на специалните операции, както и Представителният духов оркестър на ВВС.