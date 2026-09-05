50 евро коледна добавка за 500 000 българи, 40 евро повече за минималната заплата?

Половин милион българи от уязвими групи ще получат коледни добавки в размер на около 50 евро. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Чирпан.

Управляващите обсъждат още увеличение на минималната работна заплата с 40 евро от януари догодина, както и дългосрочни промени в пенсионната формула и стимулите за майките.

Допълнителната финансова подкрепа за празниците вече е част от националното законодателство и ще обхване нов вид уязвими групи, които са общо осем. Сред тях са хората, получаващи помощи за отопление, пенсионерите с най-ниски доходи и майките с деца, които получават семейни помощи, обясни министърът. Изплащането на средствата вече ще се администрира по нов начин. „През Агенцията за социално подпомагане вече от тук от тази година ще се изплащат тези допълнителни финансови подкрепи“, допълни Ефремова.

Очаква се мярката да обхване огромен брой нуждаещи се. „Размерът на коледната добавка ще е изчислен на около близо 50 евро за около 500 000 уязвими хора в страната. Това е направено, за да може да има една справедливост – най-нискодоходните групи в страната да могат да получат една допълнителна подкрепа по време на празниците“, каза още министърът.

Въпреки предварителните заявки от Министерството на финансите за ставката на МРЗ догодина, окончателното решение все още не е взето. Дискусиите по макрорамката продължават, но увеличението е на масата. „Все още текат разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството какъв ще е конкретният размер на минималната работна заплата. Един от вариантите, да, е вдигане на минималната работна заплата с 40 евро“, каза Ефремова.

На дневен ред стои и преглед на пенсионната формула с цел увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж, макар мярката да не влезе в сила веднага. „Изчисления се правят най-различни, към момента не мога да дам конкретен размер, но да, обмисляме тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена. Може да не е в този бюджет, но като дългосрочен план в управленската програма на „Прогресивна България“ това е записано“, обясни социалният министър.

Подготвят се и промени, които да насърчат по-ранното връщане на майките на пазара на труда. Планира се „по-висок размер на стимула при връщане преди края на втората година на майчинството“. Успоредно с това се правят финансови разчети, за да може, според възможностите на бюджета, да се даде малко по-висока подкрепа под формата на семейни помощи за различните групи.