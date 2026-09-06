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Никола Цолов финишира седми на "Монца", лидер е във временното класиране

Следващите стартове във Формула 2 са в испанската столица Мадрид

06.09.2026 | 16:30 ч. 3
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Българския пилот на Campos Racing Никола Цолов финишира на седмо място в основното състезание за Гран при на Италия във Фолмула 2 и остава лидер във временното класиране. В надпреварата на "Монца" триумфира Джошуа Дюрксен (Invicta Racing), който ликува и в спринта вчера. Съотборникът на Дюрксен Рафаел Камара завърши втори - на 0.4 секунди, а трети се класира съотборникът на Цолов Ноел Леон.

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Цолов има 177 точки на върха в подреждането, а изкачилият се на второ място Камара е на 11 зад него - 166.

Никола Цолов беше шести в квалификацията в Италия, но получи наказания с по три места и за спринта, и за основното състезание. Българинът направи добър старт днес, а в хода на състезанието бе доста внимателен, движейки се през повечето време на осма позиция, съобщи БНР.

В последните обиколки Цолов изпревари Тасанапол Интрапувашак (ART Grand Prix) и излезе седми. Той имаше шанс да атакува още по-предни места и до края води битка с Алекс Дън от Rodin Motorsport за шестата позиция.

В събота българинът беше пети в спринтовата надпревара в Италия.

Преди година Никола Цолов се нареди втори в основното състезание на италианска земя в последния кръг за сезона във Формула 3 и стана вицешапион.

Следващите стартове във Формула 2 предстоят в испанската столица Мадрид следващия уикенд.

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