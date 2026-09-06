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Джани Инфантино ще се кандидатира за нов мандат начело на ФИФА

56-годишният швейцарец е подложен на сериозен натиск да подаде оставка

06.09.2026 | 17:40 ч. 2
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Джани Инфантино ще се кандидатира за преизбиране за президент на ФИФА през март следващата година, обяви официално говорител на Международната федерация.

56-годишният швейцарец е подложен на сериозен натиск да подаде своята оставка, след като се опита да продаде дял от световните първенства на частни инвеститори.

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Инфантино обаче е непреклонен и по всяка вероятност ще се изправи срещу претендент на вота, насрочен за март следващата година на Конгреса на ФИФА в Мароко.

Всички официални кандидатури трябва да бъдат подадени най-късно до 18 ноември.

"Президентът на ФИФА обяви през април, че ще се кандидатира за преизбиране през 2027 г. Разбира се, нищо не се е променило. Г-н Инфантино ще се кандидатира за нов мандат", стана ясно от кратко изявление на говорител на ФИФА.

Инфантино е подложен на атаки от вицепрезиденти на ФИФА в Азия, Европа и Северна Америка. Той беше изправен пред бойкот от УЕФА, който впоследствие беше оттеглен.

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През последните седмици шефът на ФИФА използва пътуванията си, за да подчертае как Международната федерация инвестира във футболните асоциации.

Тази седмица той присъства на Световното за жени до 20 г. в Полша, където не пожела да коментира бъдещето си и спора с УЕФА. | БГНЕС

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