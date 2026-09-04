Адвокат: Собствениците на необитаеми имоти да бъдат особено внимателни за измами

Собствениците на необитаеми имоти във Варна трябва да бъдат особено внимателни, тъй като именно те най-често стават обект на измамни схеми. За това предупреди в ефира на БНР адвокат Петър Николов.

По думите схемата е измамниците да следят за изоставени или рядко посещавани имоти. Те събират информация от съседи, кадастъра и общинските служби, след което предприемат действия за придобиването им чрез обстоятелствени проверки, спорни реституционни претенции или твърдения за придобиване по давност, допълни юристът.

Нерядко се стига до ситуации, при които за един и същ имот съществуват два нотариални акта, което води до продължителни съдебни спорове за собственост. Според адвокат Николов сред разпространените схеми са още използването на неистински завещания, злоупотреби с договори за издръжка и гледане, както и възползване от доверието на възрастни или тежко болни хора.

Експертът препоръча на собствениците периодично да проверяват вписванията както по личната си партида, така и по партидата на самия имот в Имотния регистър. Това е особено важно за хора, които живеят в чужбина или рядко посещават имотите си, допълни юристът.

Подготовката и проверките са най-сигурната защита срещу имотните измами. Много по-лесно е да предотвратиш проблема, отколкото да доказваш правата си в съда години по-късно.

Да се проверява много внимателно и когато имотът е все още в строеж. Важно е дали това, което се предлага на клиента, ще бъде изградено или построено. Подготовката започва още от първия ден, категоричен е Николов. Не трябва да се подценява работата на адвокатите, а понякога един малък риск поставя съдбата на хората на карта, подчерта той.