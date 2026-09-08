Евелина Славкова: При балотаж избирателите на ГЕРБ по-скоро биха подкрепили Илияна Йотова

От ГЕРБ съобщиха, че Изпълнителната комисия е взела решение да не издигат кандидати за президент и вицепрезидент, като за първи път най-голямата опозиционна партия в парламента няма да има свой претендент за поста.

„Всички знаци водеха в тази посока, още на събирането на ГЕРБ и речта на Борисов ни подсказа, че по-скоро ГЕРБ няма да имат кандидат, а днес госпожа Петкова каза, че няма и да подкрепят някого гласно”, това коментира социологът от Агенция "Тренд" Евелина Славкова в „Интервюто в Новините на NOVA“.

„Президентската институция никога не е била в някакъв особен фокус на партията, като досега интересни кандидати са се издигали в последния момент”, отбеляза Евелина Славкова. Според специалиста най-вече политическата логика при тях води в посоката да решат да не издигат кандидат, защото не искат да индексират в рамките на тази година още една загуба след тази, която всички партии претърпяха на 19 април.

Според социолога със сигурност ще се стигне до балотаж, тъй като конституционните изисквания са много трудни за изпълнение на първи тур. „Първо трябва да излязат да гласуват половината от българските граждани с право на глас, което е над 3 милиона и 300 хиляди души, а очакванията са активността на тези избори да не е толкова висока”, припомни тя.

„При евентуален втори тур електоратът на ГЕРБ ще трябва да вземе решение. По-скоро смятам, че избирателите на ГЕРБ ще подкрепят Илияна Йотова, отколкото кандидатурата на Андрей Гюров”, прогнозира социологът.

Славкова коментира и инициативния комитет на Илияна Йотова, в който има изненадващи имена на хора, които се асоциират с ГЕРБ. Според социолога това показва, че хора, които са работили по един или друг начин с Илияна Йотова, независимо от партийната окраска, имат добри впечатления и всъщност я подкрепят в този път.