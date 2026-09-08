Идеолог на АзГ продаде "най-опасната чаша в Германия" с надпис "Руска армия" на търг

Ханс-Томас Тилшнайдер, идеологът на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD) в провинция Саксония-Анхалт, е обявил чашата си с надпис "Руска армия" на търг в eBay. Berliner Morgenpost съобщи за продажбата.

Че Тилшнайдер притежава чаша с надпис "Руска армия" стана ясно в края на август, по време на репортаж на Bild. Журналист я е забеляза в офиса на политика, а той обясни, че тя е подарък и че не иска да я изхвърля.

Sachsen-Anhalts AfD-Vize Hans-Thomas Tillschneider wollte verhindern, dass wir dieses Video veröffentlichen: In seinem Wahlkreis-Büro zeigte er mir - wohl in einem unbedachten Moment, mehr oder weniger aus Versehen - eine Tasse der russischen Armee. Er merkte offenbar, dass dies… pic.twitter.com/mhQbx7shhs — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) August 29, 2026

"Не свързвам нищо специално с нея. Нахлуването на Русия в Украйна не е нашата война", отбеляза политикът.

По-късно Тилшнайдер е заяви, че чашата е "сувенир от известно пътуване до Русия през 2023 или 2024 г." Тези думи доведоха до заключението, че самият той е придобил чашата по време на едно от пътуванията си до Русия. Тилшнайдер е известен със своите проруски симпатии и е посещавал Русия няколко пъти след избухването на пълномащабната война с Украйна.

Тилшнайдер обяви чашата за продан в eBay на 6 септември, след победата на AfD на изборите в провинция Саксония-Анхалт. Той я нарече "най-опасната чаша в Германия", която „"е е превърнала в символ на безсъдържателна, скандална журналистика". Началната цена беше 1 евро, но в рамките на първите 24 часа тя се повиши до 1943 евро. Търгът ще продължи десет дни.

На 6 септември "Алтернатива за Германия" (AfD) спечели изборите в Саксония-Анхалт с рекорден резултат за партията - почти 44% от гласовете. Тази победа означава, че за първи път в следвоенната история на Германия крайната десница ще има възможност да сформира правителство във федерална провинция.