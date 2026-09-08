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Четирима съдии с номинации за изборни членове на ВСС от съдийската квота

Асен Цветанов, Албена Момчилова, Роман Николов и Явор Колев са предложени за участие в процедурата

08.09.2026 | 21:45 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Предложения за издигане на кандидатурите на Асен Цветанов – председател на Районен съд – Раднево, Албена Момчилова  – съдия в Софийския районен съд,  Роман Николов – съдия в Районен съд - Брезник, и Явор Колев  – съдия във Върховния административен съд, за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите са публикувани на сайта на Съвета. Това съобщиха от ВСС.

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Публикувани са и предоставените от Радослав Градев – административен ръководител на Окръжна прокуратура в Русе, и Ивайло Володиев – прокурор в Окръжна прокуратура в Кюстендил, документи по чл. 29 в, ал. 4 от Закона за съдебната власт. Сред тях са автобиографиите на кандидатите, мотивите за участието им в процедурата, концепции за дейността на ВСС, декларации, копия от удостоверенията за придобита юридическа правоспособност и други.

 

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