Четирима съдии с номинации за изборни членове на ВСС от съдийската квота

Предложения за издигане на кандидатурите на Асен Цветанов – председател на Районен съд – Раднево, Албена Момчилова – съдия в Софийския районен съд, Роман Николов – съдия в Районен съд - Брезник, и Явор Колев – съдия във Върховния административен съд, за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите са публикувани на сайта на Съвета. Това съобщиха от ВСС.

Публикувани са и предоставените от Радослав Градев – административен ръководител на Окръжна прокуратура в Русе, и Ивайло Володиев – прокурор в Окръжна прокуратура в Кюстендил, документи по чл. 29 в, ал. 4 от Закона за съдебната власт. Сред тях са автобиографиите на кандидатите, мотивите за участието им в процедурата, концепции за дейността на ВСС, декларации, копия от удостоверенията за придобита юридическа правоспособност и други.