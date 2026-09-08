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Загинал е участникът в световното по парапланеризъм, паднал в Стара планина

Най-вероятно утре ще бъде транспортиран

08.09.2026 | 21:52 ч. Обновена: 08.09.2026 | 21:52 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В издирването му се включи и военен хеликоптер

Парапланерист, участник в световното първенство, което се провежда у нас, загина в Стара планина, научи NOVA. Той е паднал в района на връх Голям Кадемлия. Информацията беше потвърдена от Планинската спасителна служба.

Тялото на спортиста е открито, като вероятно утре ще бъде направен опит да бъде свалено от планината. Други парапланеристи са забелязали, че запасният парашут на спортиста е бил отворен, научи NOVA.

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По-рано днес стана ясно, че военнослужещи от авиобаза "Крумово" са се включили в издирването с хеликоптер Bell 206.

Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112. Планински спасител е достигнал на място около 15:12 ч. По първоначална информация става дума за състезател, който е китайски гражданин и е паднал в района на хижа "Соколна".

Хеликоптерът е излетял в 18:51 ч. от авиобазата към труднодостъпна местност в района на връх Голям Кадемлия от масива Триглав. 
Към мястото на инцидента беше изпратена и въздушна линейка. По първоначална инофрмация тя е кацнала в района. С нея са превозени спасители и лекари. 

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