Контрабандни надуваеми лодки са задържани на "Лесово"

Митническите служители на Митнически пункт "Лесово" задържаха 5 контрабандни надуваеми лодки при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 05 септември 2026 г. влекач с полуремарке с турска регистрация пристига на пункта на входящо трасе в страната. Пред митническите служители шофьорът – турски гражданин, представя документи за превозваната групажна стока от Турция за Германия.

След анализ на риска камионът е насочен за проверка с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в товарното помещение. При последвалия физически контрол митническите служители откриват в задната част на полуремаркето 5 надуваеми лодки с твърд заден борд, предназначен за монтиране на двигател.

Контрабандните лодки са задържани и по случая е образувано административно наказателно производство.

Подобни плавателни съдове се използват за нелегален превоз на мигранти от Европейския съюз към Великобритания през Ламанша.

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В края на месец юни при две проверки на товарни автомобили митническите служители на МП Лесово задържаха 25 надуваеми лодки с твърд борд, като част от тях са били старателно укрити между декларирани подматрачни плоскости за легла.