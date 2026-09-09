Салма Хайек се отдаде на голо плуване за ЧРД

Салма Хайек отпразнува своя юбилей по подобаващ начин. Мексиканската актриса навърши 60 години на 2-и септември, миналата сряда, и скоро показа в профила си в Instagram как е отбелязала своя специален повод.

Звездата публикува в социалната мрежа две снимки, с които остави почитателите си без дъх. Тя не е отбелязала къде точно се намира, но на първия кадър се вижда как лежи напълно гола във водата, а зад нея има скали. Салма се усмихва.

На втората снимка актрисата е в гръб, изправена, перфектно се забелязва дългата ѝ коса, стройната ѝ фигура, като отново е гола. На заден фон се вижда плаж.

"На 60 г. и благодарна", написала е Хайек към снимките.

Феновете я затрупват с комплименти за чудесната форма. Много знаменитости също се отличиха с пожелания и поздравления. Сред тях са Линдзи Лоън, Парис Хилтън и Ванеса Хъджинс.

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