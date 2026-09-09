11 септември отприщи две десетилетия на война: Сега Путин се възползва от щетите

Малко вероятно е Осама бин Ладен да е заимствал идеята за сблъсък на цивилизации от есе на професор от Харвард в брой на "Foreign Affairs" от 1993 г., но когато терористи от Ал Кайда блъснаха два самолета в кулите близнаци в Ню Йорк и атакуваха Пентагона осем минути по-късно, се случи точно това, описано в текста. Конфликтите между култури и религии, които щяха да заменят Студената война, както предсказа проф. Самюъл Хънтингдън, определиха последните две десетилетия и ще доминират света до края на този век.

По ирония на съдбата, тази нова глава в историята започна като война между Изтока и Запада под формата на ислям срещу християнския свят.

Но сега Западът отново е под атака от враг от Студената война, който наблюдаваше как САЩ и техните съюзници пилеят езера от кръв и трилиони съкровища, отслабвайки натрупаните си снаражения след 11 септември.

В непосредствена близост, по-хладнокръвните глави във Вашингтон може би щяха да са в състояние по-преднамерено и хирургически да отмъстят за убийството на 2977 души в този ден, когато светът наблюдаваше с ужас как кулите се срутват на живо по телевизията. Но на фона на военен акт, който се оказа, че е започнат не от държава, а от фанатична група предимно саудитски екстремисти, водени от наследник на милиардерско семейство, криещо се в Афганистан, президентът Джордж Буш реагира така, както Осама бин Ладен би се надявал.

Болката и възмущението, страхът и удивлението, че сърцето на правителството на САЩ е било мишена на масово убийство, бяха толкова силни, че президентът на САЩ се позова на член 5 от устава на Организацията на Северноатлантическия договор за първи и досега единствен път в историята.

Атака срещу една държава от НАТО беше посрещната от почти всички останали, плюс допълнителни съюзници, присъединявайки се към война за унищожаване на Ал Кайда и сваляне на талибаните, управляващите дълбоко консервативни ислямисти в Афганистан.

Талибаните нямаха интерес от глобален терор тогава. Те нямат такъв и днес

Но те бяха дали на Бин Ладен безопасно убежище за заговора му срещу Америка и бяха виновни поне по асоциация, ако не и действителни съучастници.

До края на тази година талибаните бяха победени. Бин Ладен беше видян да бяга от пещерите Тора Бора близо до границите с Пакистан, а нова военна доктрина се използваше от Америка и нейните съюзници.

Това позволи убийството на членове на терористични организации при превантивни атаки. Не е нужно да бъдат обвити с бомби с тиктакащ механизъм; просто трябваше да бъдат част от движението, което ги е създало.

Масовата реакция на САЩ и техните съюзници на 11 септември създаде нов световен безпорядък. В Пакистан и другаде бяха предприети превантивни удари. Много цивилни загинаха при извънсъдебни екзекуции съгласно новата доктрина. Но групировките на Ал Кайда и ислямистите по целия свят бяха накарани да повярват, че Америка - мерзост в очите на Бин Ладен - може да бъде унижена и смирена.

От изисканите медресета на Пакистан - с деобандийска и уахабитска версия на исляма, която защитаваше буквалното и ксенофобско тълкуване на исляма от седми век - до джамиите в Северен Лондон и онлайн форумите за промиване на мозъци, младите мъже бяха изкушени да се стичат под черното знаме на Ал Кайда.

В репортаж от Тора Бора в края на 2001 г., наблюдавах как термобаричните бомби "дейзи кътър" оцветяват небето в пурпурно и усетих удара на американската експлозивна мощ като удар в гърдите на пет мили от детонацията. Тогава изглеждаше, че марката Ал Кайда е била заличена. Но когато САЩ нахлуха в Ирак заедно с Великобритания под ръководството на Тони Блеър, черното знаме на Ал Кайда се превърна в магнит.

САЩ и Великобритания излъгаха Запада за война

Първо, те казаха, че Ирак разработва ядрено оръжие и второ, че Саддам Хюсеин е част от глобалния дневен ред на Ал Кайда. Режимът на Саддам нямаше ядрена програма и оскъдното разбиране на политиката в Близкия изток би разкрило, че като кървав и светски диктатор, той винаги е бил враг на ислямския радикализъм.

Международното право отдавна се смяташе за несъвършено и обикновено се използваше от силните, за да накаже слабите. Но имаше усещането, че Западът, с централата на Организацията на обединените нации, основана в Ню Йорк, беше ключова за установяването на глобални механизми, предназначени да избегнат война.

Това излезе през прозореца в Ирак, където нямаше мандат за международна военна интервенция.

Вместо това, хората по света видяха как иракчани биват обстрелвани по пътни блокади от окупационни американски войски, как американски компании изтеглят контакти в Ирак, финансирани от приходи от иракски петрол, и как окупационните сили създават система за почти безнаказаност, за да убиват и осакатяват, докато се борят срещу "бунтовниците" там.

Тези бунтовници бяха стари баасистки бандити, останали от режима на Саддам. Шиитска милиция, подкрепена от Иран - и Ал Кайда.

Сблъсъкът на цивилизациите вече беше в разгара си, изпълнен от западното лицемерие, както и от разрастващите се системи за радикализиране и тероризиране на мюсюлманите.

По време на престоя ми във Фалуджа, Ирак, бях отвлечен заедно с трима колеги в ранните етапи на този сблъсък и отведен, за да бъдем убити. Бяхме преследвани по грешната посока по магистрала, пресрещнати от въоръжени мъже в седан и ескортирани до превозното им средство. Отведени в пустинята, бяхме принудени да паднем на колене и да се подготвим за смърт.

Оцеляхме по щастлива случайност, но ако Ал Кайда беше в действие, както скоро стана, можеше да понесем телевизионната съдба на други заложници и да бъдем изклани пред камера - облечени в оранжеви гащеризони, каквито мюсюлманските затворници бяха принуждавани да носят в американските затвори - без съд и присъда.

Така наречената Ислямска държава се очерта като хибрид от баасистки тактики и радикална идеология, използвайки ултранасилие, за да ужаси огромна част от Северен Ирак и Сирия и да я подчини.

Западът, други съюзници в арабския свят и новото иракско правителство се съпротивляваха, след като ИДИЛ сформира "халифат" и се превърна в магнит за хиляди младежи, които сега се стичаха под знамената ѝ, за да се присъединят към бандите за масови убийства и фантазиите за нов свят, управляван от фундаменталистки принципи.

До края на 2017 г. иракският Мосул, където ИДИЛ беше обявила халифата си, а след това и Ракка бяха превзети отново от сирийци, иракчани, кюрди и специални части от Запада. ИДИЛ приключи.

Но тези войни по избор в Ирак и Афганистан, които бяха възприемани от мнозина на Запад - както се изрази покойният сър Алекс Йънгър - като "гостуващи футболни мачове", затвърдиха истината, че на Запад животът на тъмнокожите хора, особено мюсюлманите, е по-малко ценен в сблъсъка на цивилизациите, който Бин Ладен разпали.

Ислямската ярост все още може да се завърне - отчасти породена от действията на Израел в Газа и бездействието на съюзниците на Израел да спрат клането там.

Но друга цивилизация, идентифицирана от проф. Хънтингдън, е кроила заговори и планирала. Владимир Путин се въздържа от конфликти в Близкия изток, освен за да подкрепи Башар Асад в Сирия през 2017 г. Но разгневен от разширяването на западната демокрация в Източна Европа, където държави - някога васали на Москва - прегърнаха свободата и Европейския съюз, Путин нахлу в Украйна през 2022 г., убеден, че "Западът" крои план да унищожи душата на Русия.

Той би го направил така или иначе, но му помогна фактът, че Ирак беше нападнат без санкция на ООН и по безпочвени капризи

Сблъсъкът на цивилизациите, към който се присъедини напоследък, вече струва скъпо на САЩ. Проектът "Цената на войната" на университета Браун изчислява, че САЩ са похарчили 4,37 трилиона долара за войните си в Ирак, Афганистан и Сирия.

Стотици хиляди човешки животи също бяха пропилени, оставяйки Запада духовно и политически обеднял, дълбоко задлъжнял и неспособен да отговори на новите нужди от отбрана и следователно уязвим.

Путин трябва да благодари на Бин Ладен за това.

Анализът е на Сам Кили, редактор по световните въпроси на The Independent