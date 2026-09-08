Милиардер плати 330 млн. паунда данъци, напуска Англия и отива в Гърция

Милиардерът Крис Рокос, който плати 330 милиона паунда данъци миналата година, напуска Обединеното кралство и се прибира в Гърция.

Хедж фонд магнатът е поредният финансист, който напуска на фона на опасенията сред свръхбогатите относно повишаването на данъците, предаде кореспондентът на БНР в Лондон.

Основателят на Rokos Capital Management се готви да премести резиденцията си в Гърция и ще отвори офис в Атина като част от преместването, според "Файненшъл таймс", "Блумбърг" и "Гардиън".

Той се присъединява към редица милиардери, които напуснаха Обединеното кралство, основно заради премахването на режима за чуждестранни инвестиции, както и заради по-високия данък върху инвестициите в частен капитал, наследството и капиталовите печалби.

Рокос, който основава фирмата си през 2015 г., е класиран на трето място в годишния списък на "Сънди таймс" на най-големите данъкоплатци в Обединеното кралство, като е платил приблизителна сметка от 330 милиона паунда през 2025 г. Според индекса на милиардерите на "Блумбърг" той има нетно богатство от около 4 милиарда долара (2,96 милиарда паунда).

Тази година той направи и рекордно дарение от 190 милиона паунда на Университета в Кеймбридж, за да финансира създаването на Училище за управление "Рокос".

Рокос, който е учил в държавно начално училище, преди да му бъде предложена стипендия за колежа Итън и да учи математика в Оксфорд, заяви по това време, че "би искал да върне нещо на Великобритания".

(БТА)