"Мегареформа" или медиен балон? Институтът за пътна безопасност разкритикува плана на кабинета

Българското общество стана свидетел на поредното гръмко изрецитирано слово. Министър-председателят обяви създаването на „мегаструктура“ и „единен контролен орган“ за пътна безопасност. Така коментират от Института за пътна безопасност новият мегаорган за пътна безопасност, който вчера бе обявен от премиера Радев и министрите на вътрешните работи и на транспорта.

Истината зад думите: Нова мегаструктура няма. Реален единен орган няма, според експертите от Института.

Това, което се представя за "революция", е просто механично разделяне на Националното тол управление между две министерства (МВР и МТС).

Прехвърлянето на чиновници и компютри от една сграда в друга не спасява човешки животи на пътя.

Голямото премълчаване: Къде е истинската реформа?

МВР поема целия контрол на пътя, тол камерите ще следят за нарушители Свързани статии

В предоставения План за действие реалната промяна е записана още в точка:

1.1: Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) да прерасне от координиращ орган в проактивна и контролираща структура.

ДАБДП да управлява риска и да задължава ведомствата да изпълняват конкретни мерки.

Публичният ресурс да се инвестира само там, където рискът е най-висок, въз основа на реални данни.

Защо премиерът премълча това?

Защо пред медиите се лансира пренареждането на административни кубчета, а се спестява фундаменталната промяна на философията – от безконтролно харчене към управление на риска?, питат от ИПБ.

Фактът, че министър-председателят обявява чиновническо преструктуриране вместо същинската реформа, буди силно съмнение, че този план за действие въобще има намерение да бъде изпълнен.

Трите фундаментални липси в плана на правителството

Институтът за пътна безопасност категорично заявява, че планът страда от критични пропуски, които го обричат на неуспех:

Няма ясни резялтати: Не е посочено какво точно се цели - с колко процента ще намалеят загиналите и ранените на пътя.

Няма срокове: Не е ясно кога във времето се очаква тези мерки да дадат реален ефект.

Няма отговорност (Най-важният пропуск!): За пореден път не се посочва кой носи персонална и институционална отговорност за изпълнението на плана и за пътната безопасност в България.

Прехвърлянето на чиновници не спира катастрофите!

Преместването на един служител от едно ведомство в друго: не намалява скоростта, не спира пияните и дрогираните водачи, не обезопасява опасните участъци, не прави данните от камерите достоверни.

Изводът на Института по пътна безопасност:

Пътната безопасност - превърната в машина за глоби.

Зад така наречената "мегареформа" ясно прозира истинското разбиране на правителството за пътната безопасност: тя не не се разглежда като система за спасяване на животи, а като инструмент за по-висока събираемост, повече камери и повече глоби.

Припомняме, че вчера бе обявено, че рисковите шофьори ще бъдат следени в реално време, а информационен хъб ще обработва данните за тях. Всички проверки на пътя се поемат от МВР. Това са част от мерките, които правителството прие в плана си за ограничаване на риска от тежки пътнотранспортни произшествия и повишаване безопасността на движението по пътищата. Документът включва над 31 мерки, институционална реформа, законодателни промени и по-широко използване на съществуващите технологични системи и камери. Създава се Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор".