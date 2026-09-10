Борисов категоричен: Непоискана подкрепа не давам (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е категоричен: “Непоискана подкрепа не давам”. Изказването на партийният лидер е във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Борисов коментира и включването на Вежди Рашидов, бивш кадър на ГЕРБ, в Инициативния комитет, който издигна кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. “Моят приятел Вежди не ми се е обадил и не знам. Това си е лично негово решение“, каза Борисов.

Според него ПП-ДБ пречат на Андрей Гюров и Георги Кандев и само се договарят за ВСС.

“Всичко, ако не е на ДБ, е лошо, ако не е тяхно. Разгледахме кандидатите, видяхме кои са. Прави впечатление, че в прокурорската квота са основно съдии. Нищо не можем да кажем.

Към този момент, да успокоя Мирчев, никой не е говорил с ГЕРБ и съм забранил разговори. Просто не искаме да носим пасивите. Вие виждате - и без кандидат за президент само ГЕРБ е виновен“, заяви Борисов.

“И аз истински, ако направя нещо емоционално да помогна, то е защото почна да ми е жал и за Гюров, и за Кандев. Защото ги изстрелват в състезание, а самата тази общност има и Христо Иванов, има и друг техен министър – Радостин Василев. Всеки ще им вземе по 20, 30, 50 или повече гласа. С поведението на ДБ към ГЕРБ, те не могат да привлекат периферията, която им трябва. Те все още се обръщат имагинерно към някои от избирателите на ГЕРБ. Ако нещо направя и помогна, е защото просто ми е жал за Гюров и Кандев“, заяви Борисов.

“Сега Гюров се свени да дойде да се срещне с ГЕРБ. Защо не я прояви тогава? Така няма да им се получи. Най-важното да запомни - непоискано добро не се прави. Ако нещо направя и помогна, е защото просто ми е жал за Гюров и Кандев. По-ясен не мога да бъда“, заяви Борисов.

Борисов не работи за Йотова

Лидерът разкритикува журналистите, че пишат, че ГЕРБ подкрепя Йотова и Радев. “Йотова е нашият идеологически противник”, каза по този повод Борисов. “Ако ме питате какво е това инициативен комитет - това е една лъжа, прикриваща партийните кандидатури. Какъв е този инициативен комитет, който прикрива кандидатурите”, каза още Борисов.

“Г-жа Йотова в личен план е поканила няколко кмета, както и Емил Радев, с когото дълги години са били евродепутати и много се уважават, други по семейни причини. Това е лично дело, не ангажира партията по никакъв начин и те са приели да участват в инициативния комитет на Йотова. Моят приятел Вежди Рашидов не ми се е обадил и не знам, така че това си е лично негово решение. Не знам ДБ-тата дали не играят с двама кандидати - Христанов и Гюров. Иначе няма логика само преди няколко месеца да са те направили служебен министър с премиер Андрей Гюров и Христанов земеделски министър и сега да има двама кандидати. Не виждам и логика, да видим и инициативния комитет на Гюров-Кандев, каза Борисов.

Бюджет 2026

“Бюджетът е обречен от самото начало с огромен дефицит и заеми, заеми, заеми. Дори Асен Василев каза, че бюджета на ГЕРБ е по-добър. Капковото напояване се получи най-добре, не мога да отрека, че това е попадение - точно се описва бюджета. Следва едно оправдание - това е “от предишните”. Аз дадох пример какво заварихме 2009 - дори Станишев последния ден вдигна пенсиите. Подкрепях Асен Василев в “сглобката”, защото даваше пари на пенсионерите”, каза още Борисов.

Той прогнозира, че бюджета за 2027 година ще се гледа "на тъмно", за да се претупа. "Те всичко претупват вече", каза още бившият премиер.

“Справедливата кошница“ е много тежка

“Справедливата кошница стана много тежка, изпускат цените. Хората очакват по-справедливи цени. Да бъдат наказани хората, които изкуствено надуват цените. Не виждаме подготовка за зимата, а тя чука на вратата. Оправданията е крайно време да свършат”, каза още Борисов по повод кампанията “Кошница с грижа”