ДБ иска изслушване на шефовете на ДАР и ДАНС за обучавани в България руски военни

ПГ на „Демократична България" (ДБ) ще поиска изслушване на шефовете на Държавна агенция „Разузнаване" (ДАР) и на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) относно изтеклата разузнавателна оценка, подготвена за австралийската служба за тайно разузнаване, в която се твърди, че ветерани от западни специални части са били вербувани за обучение на руски граждани, включително военнослужещи на активна служба, в габровско село в България.

Съпредседателят на „Да, България" (ДаБГ) и народен представител от ПГ на ДБ Ивайло Мирчев заяви пред журналисти в Народното събрание (НС), че темата на брифинга е много сериозна и е свързана със сигурността. „Ясно е – България е разграден двор на Източния фланг на НАТО", каза той и отбеляза наличието на постоянни руски атаки срещу страната ни.

Депутатът цитира излязлата информация в британския вестник „The Telegraph", че в България са обучавани руски военни от инструктори от специалните части на Великобритания и Австралия. Като отново подчерта, че информацията е много сериозна, той обърна внимание, че „най-интересното е, че в българските служби няма нищо".

Поради тази причина от ПГ на ДБ ще поискат изслушване, на което шефът на ДАР, както и шефът на ДАНС да докладват пред НС за това дали има такава информация, кога последно е правена такава проверка, профилактирани ли са тези хора и как е възможно на територията на Европейския съюз (ЕС), на Източния фланг на НАТО, да бъдат обучавани руски военни за войната в Украйна.