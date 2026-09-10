Роби Уилямс се завръща в България за PhillGood 2027

Роби Уилямс е първият обявен хедлайнер за второто издание на фестивала PhillGood, който ще се проведе от 16 до 18 юли 2027 г. край Гребната база в Пловдив.

Британската звезда ще открие фестивала на 16 юли. Това ще бъде третото му гостуване в България след участието му на "Spirit of Burgas" през 2015 г. и самостоятелния му концерт в София през септември 2025 г.

Новото му идване у нас е и в период, в който Уилямс продължава силната си серия във Великобритания. Албумът му "Britpop" стана 16-ият му солов запис, оглавил британските класации, с което той подобри собствения си рекорд.

Първото издание на фестивала събра в Пловдив The Cure, Gorillaz и Moby и привлече над 60 000 посетители в рамките на трите дни. По данни на организаторите повече от 25% от публиката е била от чужбина.

За 2027 г. PhillGood отново ще заложи на големи международни имена, като предстои да бъдат обявени още два хедлайнера.

Организаторите планират да запазят и част от инициативите от дебютното издание, сред които жестов превод в рамките на програмата "Музиката е за всички", специална платформа за хора с двигателни затруднения и използването на чаши за многократна употреба.

Второто издание ще се проведе на същата локация край Гребната база в Пловдив, а Роби Уилямс ще даде началото на тридневната програма на 16 юли.