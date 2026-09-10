Прокурорската колегия допусна всички кандидати до избора за нов ВСС

Прокурорската колегия единодушно допусна 17 кандидати до участие в избора за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите.

Допуснатите до процедурата са Дарин Христов от Окръжна прокуратура – Бургас, Десислава Петрова, заместник градски прокурор в Софийската градска прокуратура, Красимира Филипова, бивш заместник главен прокурор и прокурор във Върховна касационна прокуратура, Милена Гамозова от Апелативна прокуратура – Варна, Атанас Гебрев, прокурор от Върховната касационна прокуратура, Юлита Григорова от Апелативна прокуратура – Бургас, Ивайло Ангелов, Апелативна прокуратура – София, Христо Анчев от Военна прокуратура – Пловдив, Димитър Лещаков от Апелативна прокуратура – Велико Търново, Даниела Попова, административен ръководител на Апелативна прокуратура – София, Иванка Которова от Върховната касационна прокуратура, Марина Ненкова от Софийската градска прокуратура, Георги Чинев, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Радослав Градове от Окръжна прокуратура – Русе, Сийка Милева, бивш говорител на главния прокурор и прокурор във Върховната касационна прокуратура, Пламен Петков от Софийската районна прокуратура, Ивайло Илиев от Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Решенията подлежат на обжалване в тридневен срок пред смесен състав от трима съдии от Върховния касационен съд и двама от Върховния административен съд.

На предходни заседания Прокурорската колегия допусна до участие в избора другите осем кандидати – Маринела Тотева от ВКП, зам.-шефовете на АП-Пловдив Тодор Деянов и на ОП-Смолян Атанас Илиев, прокурорът от АП-София Пламен Евгениев, Добринка Калчева от АП-Пловдив, Иван Тасков от СГП, Благовест Вангелов от ОП-Бургас и Владимир Николов от ОП-Плевен.

Общото събрание на прокурорите е свикано за 24 и 31 октомври. През първия ден ще бъдат избрани съставите на избирателната комисия и на секционните комисии, както и ще бъдат изслушани всички кандидати. А през втората събота ще се проведе самото гласуване. Прокурорите избират четирима свои представители във ВСС.

Вчера бяха обявени и кандидатите за членове на съвета от парламентарната квота. „Прогресивна България“ номинира 11 души, депутатът от ПБ Румен Миланов внесе и 12 предложение, а „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ издигна седем кандидатури. От „Възраждане“ предлагат адвоката и доскорошната си колежка Цвета Рангелова

Общо 20 са съдиите, чиито кандидатури за изборни членове на Висшия съдебен съвет са издигнати от професионалната квота. Предложенията на магистратите са публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите“.