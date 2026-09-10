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Готвят протест в защита на Георги Ангелов пред БНТ

Събитието е организирано от бившия посланик на Република България в Русия Илиян Василев

10.09.2026 | 10:19 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Протест се готви пред сградата на БНТ, след като журналистът Георги Ангелов обяви, че е свален от ефир. Събитието е организирано от бившия посланик на Република България в Русия Илиян Василев и е насрочено за понеделник от 19:30 часа. 

"В защита на Георги Ангелов и за редакционната независимост, свободата на словото и правото на обществото да чува неудобни за властта истини", гласи описанието във Facebook. 

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Самият Василев обяснява:

"Не ми е работа да организирам протести, но изглежда медиите все още не са достигнали достатъчно висок статут в йерархията на значимите обществени интереси. И се налага сами да ги защитаваме. Да предупредя и Йотова, и Радев: това е само загрявка за по-големите протести, които ще ви съпровождат по време на изборите."

Вчера Георги Ангелов обяви, че предаването му  "История.БГ" е свалено от ефира на БНТ, а  "До Европа и напред" няма да се излъчва по БНТ2. 

Националната телевизия обаче отрече да се е разделяла с Ангелов, като обясни, че предстои преструктуриране на програмата й. 

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