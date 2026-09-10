Нивото на Дунав при Лом падна до минус 29 сантиметра

Нивото на Дунав при Лом продължава да се понижава, макар и с малки стойности. За последните 24 часа е отчетен спад от 2 сантиметра, а водният стоеж е достигнал минус 29 сантиметра, съобщиха от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

На 26 август реката при Лом достигна най-ниското ниво в историята на измерванията в града - минус 38 сантиметра под точката, приета за морско равнище. Така беше подобрен досегашният рекорд от плюс 10 сантиметра, отчетен на 6 септември 2003 г.

В края на август нивото започна леко да се покачва, но през последните дни отново се наблюдава слаб спад.

Дунав се отдръпва от брега

Заради маловодието в коритото на реката край Лом са се показали множество малки и по-големи острови. На места те са се съединили помежду си и са се образували блата, от които се носи миризма на застояла вода.

Реката тече далеч от защитните диги, а по бреговете са останали широки ивици суша, които на места достигат 200-300 метра.

Рибари, които преди са хвърляли въдиците си директно от защитните стени, сега търсят места значително по-навътре. По думите им заради ниското ниво рибата се е отдръпнала и уловът е слаб.

Ниските води затрудняват и корабоплаването

Заради плитчините на пристанището в Лом не пристигат кораби за разтоварване. Стрелите на крановете са обърнати навътре, а близо до входа на пристанището се е показал продълговат остров, който навлиза във водата.

Исторически най-високото ниво на Дунав в българския участък също е измерено при Лом - през април 2006 г., когато реката достига 978 сантиметра над морското равнище.

Тогава водата залива части от Дунавския парк, но благодарение на временни защитни диги не се стига до наводнение. По-късно в района е изградена висока защитна стена, която пази града при нива до 10 метра над морското равнище.

През последните две десетилетия при Лом не са регистрирани критично високи нива, а през по-голямата част от годината водите на реката остават далеч от защитните съоръжения.