Белобрадова: Има разногласие по фактите за "Петрохан"

Няма нищо ново, което научихме. Това каза депутатът от "Демократична България" Елисавета Белобрадова във връзка с изнесената от прокуратурата информация по случая "Петрохан - Околчица".

Още в предходното Народно събрание "Демократична България" настояваше всеки ден за разкриване на пълните факти по казуса. Най-вече за отговор от ДАНС - хората, които са живеели в тази хижа били ли са информатори, имали ли са принадлежност към ДАНС, посочи още Белобрадова.

По думите ѝ няма разногласие между фактите, изнесени от министър Емил Дечев и тези, изнесени днес.

"Искаме да научим имало ли е принадлежност на хората в хижата към държавни институции", категорична заяви тя.