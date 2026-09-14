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Белобрадова: Има разногласие по фактите за "Петрохан"

Искаме да научим имало ли е принадлежност на хората в хижата към държавни институции, заяви тя

14.09.2026 | 18:50 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Няма нищо ново, което научихме. Това каза депутатът от "Демократична България" Елисавета Белобрадова във връзка с изнесената от прокуратурата информация по случая "Петрохан - Околчица".

Още в предходното Народно събрание "Демократична България" настояваше всеки ден за разкриване на пълните факти по казуса. Най-вече за отговор от ДАНС - хората, които са живеели в тази хижа били ли са информатори, имали ли са принадлежност към ДАНС, посочи още Белобрадова.

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По думите ѝ няма разногласие между фактите, изнесени от министър Емил Дечев и тези, изнесени днес.

"Искаме да научим имало ли е принадлежност на хората в хижата към държавни институции", категорична заяви тя.

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Тагове:

Елисавета Белобрадова Петрохан Околчица доказателства
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