Радев променя посоката на България, Йотова е в синхрон с него

Бившият министър Румяна Бъчварова е част от Инициативния комитет, който стои зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Според нея разделението “Изток-Запад” е най-сериозната тема на президентската кампания през тази година.

В ефира на предаването “Опорни хора” Бъчварова каза, че моментът е такъв, че не трябва да се избира президент от една и съща политическа група с премиера, за да няма концентрация на власт.

"Тезите, които излизат от премиера в момента, създават объркване в обществото. Досега сме вървели в една посока, Румен Радев ни казва, че не това е точно посоката. Затова ако той има подкрепата от още една институция и има толкова много власт в своите ръце, той може еднолично да вземе това решение. Това, което виждаме дотук е, че г-жа Йотова много тясно и точно се синхронизира с позициите на правителството", на мнение е бившият министър.

Бъчварова коментира и обвинението, което лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев отправи към президента и кандидат за държавен глава Илияна Йотова, че е помилвала осъдения наркодилър Огнян Атанасов 10 години предсрочно.

"Нека да чуем отговора на г-жа Йотова и тогава всеки един може да формира мнението си. Не е това целта на инициативния комитет, нито на кандидата Гюров да използва такъв подход в предизборната битка”, каза Бъчварова пред Bulgaria ON AIR.

Обединител ли е Гюров?

На въпрос дали Гюров ще успее да обедини разпокъсаното дясно Бъчварова отговори, “зе се надява той да бъде достатъчно убедителен, за да даде възможност и аргументи на всички десни хора да го подкрепят.

"Избирателите ще осъзнаят силата си през своя вот, когато той е даден по съвест. Затова е много важно кандидатите в тази битка да очертаят своята мисия такава, каквато я виждат в следващите пет години, за да могат да се ориентират и хората накъде вървим, с кого, в каква посока е развитието на България", посочи Бъчварова.

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