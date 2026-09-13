Лудост: Жена почина, след като се подложи на 6 едновременни козметични процедури

51-годишна бразилска инфлуенсърка почина, след като се подложила на 6 козметични процедури едновременно по време на продължила 8 часа операция.

Андрея Виейра Гаспар е спестявала 118 000 бразилски реала продължение на две години, за да си направи пластична операция, включваща лифтинг на лицето, блефаропластика, липосукция и трансфер на мазнини в лицето.

Андрея, която преди операцията е живяла в Испания, е починала в дните след интервенцията, извършена на 12 август, съобщава медията G1.

Сега сестра ѝ Джиане Виейра твърди, че Андрея – за която тази операция е била мечта, не е преминала през консултация преди процедурата, а предоперативните ѝ изследвания са били направени в Испания, а не в Бразилия.

Джиане разказва, че след като езикът на Андрея е започнал силно да отича, тя се е опитала да се свърже с медицинския екип на лекаря, но сестра ѝ не е получила необходимите грижи, преди да стане твърде късно.

Тя твърди, че местната болница "Анкар" (Ankar Hospital) не е разполагала с отделение за интензивно лечение или линейка за спешни случаи.

Според Джиане Андрея е починала в ръцете ѝ след множество опити за реанимация.

Д-р Лесандро Мартинс от болницата отказа коментар като се позова на лекарската тайна и заяви, че разследването ще докаже правилността на оказаните грижи.