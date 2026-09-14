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Вижте първите снимки на новороденото на Лейди Гага

Попзвездата и годеникът й вече са родители

14.09.2026 | 19:27 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Попзвездата Лейди Гага и годеникът ѝ Майкъл Полански бяха забелязани за първи път, откакто Page Six потвърди, че наскоро са станали заедно родители.

На новите ексклузивни снимки 40-годишната певица е видяна да носи бебето близо до гърдите си в слинг, докато се разхожда заедно с 42-годишния предприемач в Северна Калифорния.

Не е ясно кога точно певицата с италиански корени е приветствала първото си бебе, но е факт, че през последните няколко месеца тя тотално беше изчезнала от общественото полезрение.

Колкото до разходката с новороденото, Гага запази небрежност за излизането, облечена в широки бели панталони и голяма жилетка, докато криеше очите си зад тъмни слънчеви очила.

Полански вървеше до годеницата си с къси панталони, суитшърт с качулка, бейзболна шапка и джапанки.

Изпълнителката на Poker Face изглеждаше така, сякаш държеше защитна ръка над новороденото, докато семейството вървеше по улицата.

Новите кадри предлагат първия поглед към новия живот на известната певица като майка.

Актрисата от „Роди се звезда“ до голяма степен се държеше далеч от общественото внимание от април насам.

Снимки на щастливото семейство можете да видите на Tialoto.bg

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