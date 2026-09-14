Атанас Атанасов за "Петрохан": Днес имаше само спекулации и внушения

Това днес бе многофункционално активно мероприятие, което цели няколко ефекта. Първият е, че започваме с тази тема. Какво се е случило, че трябваше да се изнесат тези данни? Бяха оповестени конкретни данни за дейността на г-жа Йотова, като вицепрезидент, за помилване на наркотрафиканти и беше намерена една удобна тема, която да отклони общественото внимание от този скандал. Това заяви заместник-председателят на парламента и депутат от "Демократична България" (ДБ) Атанас Атанасов в ефира на БНТ.

Разследването не е приключило, експертизите не са направени. Днес имаше само спекулации и внушения. Целта на този ход е да се прикове общественото внимание, защото има избори, смята той.

Според него това е било атака срещу общността им, като цяло.

"Не искам да връщам 6-7 месеца назад, за да припомня как беше зомбирано българското общество от този трагичен случай. Няма причина да се даде тази пресконференция. Убеден съм, че е политически ход, с който да се отнеме енергията и да се прикрие това, което се е случило, с помилването", каза Атанасов. "Решенията се вземат от този, който се подписва, в случая от вицепрезидента. Отговорността се носи от този, който взема решението. Той е длъжен да провери изчерпателно и внимателно всички обстоятелства. Защо не се публикуват указите на двойката Радев-Йотова? В сянката на този скандал се потопи това, че ГЕРБ не издигат кандидат-президент и вицепрезидент."

Изключително важно е цялата власт в България да не е на едно място

"Това струпване на червена власт в един полюс вече сме го гледали. Трябва да има коректив на изпълнителната и парламентарната власт в лицето на един президент, като Гюров, който гледа на Запад. Тази червена власт, която има връзки на Изток, представлява риск за националната сигурност", предупреди заместник-председателят на парламента и депутат от ДБ.

Трябва да се търси подкрепата на проевропейските десни избиратели в България, защото в ГЕРБ има такива. Към тях трябва да бъде отправено послание. Този избор е изключително важен - предстои приемане на бюджет на нов ВСС, подчерта той.

Не е работа на партийните ръководства да се сглобяват, а на десните хора, които искат България да върви напред в Европа, уточни ген. Атанасов.

"Натрупаха се твърде много казуси с взривове и аварии в отбранителната промишленост. Тази казуси показват, че има много сериозен дефицит в българските служби за сигурност. Всички шефове на служби са назначени от президента Радев, така че отговорността е негова. Наложително е той да се яви пред висшият орган на държавна власт и да даде гаранции на българското население, че сигурността е в ръцете на правителството", каза още той.