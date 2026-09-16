ДБ предложи: компенсация от 0,20 евро за всеки литър бензин, дизел и газ

Предлагаме да има компенсация от 0,20 евро за гражданите за всеки литър обикновен бензин и дизелово гориво, и за пропан бутан, заредени на бензиностанция, заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев.

Цените на горивата в България придобиват безпрецедентни стойности и така, както бюджетният дефицит е на безпрецедентни нива, така и цените на горивата са изключително високи. В миналото сме реагирали и държавата е взимала мерки, но сега не виждаме такова нещо, допълни той. По думите му трябва да се разбере защо са толкова високи тези цени и дали причината е само това, което се случва в Иран, или също така и в рафинерията "Лукойл", и пътя на горивата до бензиностанциите. Мирчев допълни, че ще инициират такава проверка.

Според Мирчев тази мярка е по възможностите на правителството и няма да увеличи дефицита и ще се компенсира много бързо от приходи от данък добавена стойност.

"Призоваваме премиера Радев и правителството това да стане факт до края на тази седмица", каза още той.

По думите му в момента заради високите цени приходите от ДДС компенсират напълно тези 20 евроцента и дори остават определени суми. Ако цената се свали под нормалното ниво, ще се стимулира потреблението, а сега, когато цената на литър минава над две евро, това не е стимулиране на потреблението и започва да става непоносима за хората, каза още Мирчев.

На въпрос за резултатите от приложена подобна мярка преди време за определени социални групи, които бяха подпомагани с 20 евро на месец за гориво, Мирчев каза, че нивата на цените тогава не са били такива и предлаганите сега 20 цента за литър трябва да бъдат за всички.