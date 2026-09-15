Калушев сексуално посегнал на 10-годишно момче в гимназията, баща му знаел?

Ивайло Калушев е 100% преференциален, селективен сексуален насилник, е изводът на вещите лица, изготвили четворната експертиза.

Според тях неговото влечение към подрастващи момчета е било известно на баща му - покойния преподавател Георги Калушев. Въпреки че след развода на родителите си, при който Калушев е много малък, той остава да живее при майка си, се оказва, че бил много по-близък с баща си. Всички свидетели казали, че Калушев не бил особено близък с майка си - пианистката Стилияна Димитрова - Майсторова. Тя и вторият ѝ съпруг художникът Николай Майсторов също бяха на брифинга вчера. За този детайл в семейството говорил и факт, че сред големия архив от снимки на Калушев няма почти никакви с майка му. Но пък имало много с баща му. Именно към него се обръщал синът в трудни моменти, твърдят от "24 часа".

Свидетел, който познавал семейството отблизо, твърди, че Калушев-старши бил далеч по-запознат с интимния свят на сина си, и смята, че е знаел, че е хомосексуалист и че имал педофилски наклонности. Имало и много снимки, на които Калушев-старши бил заснет със сина си в компанията на голи момчета.

Едно събитие обаче сякаш преобръща живота на Калушев в тийнейджърските му години и вероятно става причина той да напусне Френската гимназия, където учил до 9-и клас. Като ученик той блудствал и анално изнасилил 10-годишно момче.

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Същият свидетел разговарял през 2023 г. с вече порасналата жертва. От него узнал, че бащата на момчето ги бил заварил по време на сексуалния акт. Станало голям скандал, а насиленото момче избягало от дома си. Калушев-баща, който е бил сътрудник на Държавна сигурност с псевдонима Живко, опитал да избегне скандала. Той се договорил с родителя на насиленото дете да "вземе мерки и да изолира Ивайло".

Калушев изчезнал за три седмици и като се върнал, твърдял, че бил в пещерата Духлата.

Той напуснал Френската гимназия и завършил средното си образование във 2-ро СОУ "Академик Емилиян Станев" в т.нар. вечерна гимназия едва през 1994 г., по това време вече бил почти 20-годишен, като средният му успех бил 4,61.

По български език имал четворка, по математика - тройка, и по физика - четворка.

Що се отнася до сексуалността на другите мъже - няма данни да са имали влечение към своя пол. Не са били семейни, единствено Пламен Статев е имал кратък брак преди години.

Хатеросексуални влечения въпреки безпрекословната му лоялност към Калушев имал обаче 22-годишният Николай Златков.