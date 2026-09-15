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Румен Радев посреща чешкия премиер Андрей Бабиш в София

В 13:20 ч. двамата премиери ще открият българо-чешки бизнес форум

15.09.2026 | 22:30 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с чешкия премиер Андрей Бабиш, който пристига утре на официално посещение в България по покана на българския си колега, съобщиха от правителствената пресслужба.

В рамките на визитата двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранното партньорство между България и Чехия, както и актуални въпроси от европейския и международния дневен ред.

Официалното посрещане на Андрей Бабиш ще започне в 10:50 ч. с церемония на площад "Св. Александър Невски" в София.

След това двамата премиери ще проведат среща "на четири очи" в Министерския съвет, последвана от пленарни разговори между официалните делегации на България и Чехия.

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Около 12:40 ч. Румен Радев и Андрей Бабиш ще направят изявления пред медиите.

В 13:20 ч. двамата премиери ще открият българо-чешки бизнес форум в хотел "Хаят". В тяхно присъствие ще бъдат подписани и двустранни документи.

Радев и Бабиш разговаряха и в началото на юли в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО. Тогава двамата обсъдиха потенциала за разширяване на сътрудничеството между България и Чехия в областта на отбраната и енергетиката.

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