Румен Радев посреща чешкия премиер Андрей Бабиш в София

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с чешкия премиер Андрей Бабиш, който пристига утре на официално посещение в България по покана на българския си колега, съобщиха от правителствената пресслужба.
В рамките на визитата двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранното партньорство между България и Чехия, както и актуални въпроси от европейския и международния дневен ред.
Официалното посрещане на Андрей Бабиш ще започне в 10:50 ч. с церемония на площад "Св. Александър Невски" в София.
След това двамата премиери ще проведат среща "на четири очи" в Министерския съвет, последвана от пленарни разговори между официалните делегации на България и Чехия.
Около 12:40 ч. Румен Радев и Андрей Бабиш ще направят изявления пред медиите.
В 13:20 ч. двамата премиери ще открият българо-чешки бизнес форум в хотел "Хаят". В тяхно присъствие ще бъдат подписани и двустранни документи.
Радев и Бабиш разговаряха и в началото на юли в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО. Тогава двамата обсъдиха потенциала за разширяване на сътрудничеството между България и Чехия в областта на отбраната и енергетиката.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.