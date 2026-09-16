Рекордна цена, а оптимизъм няма: Дизелът скочи още, гони 2 евро за литър

Продължава да скачат цените на горивата, от тази сутрин дизелът е поскъпнал с 3 цента, а бензинът – с 1 цент. А оптимизъм няма и това няма да бъде последното увеличение за седмицата, заяви пред bTV Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Според неговата прогноза цените ще скочат поне с 2 цента, а дизелът ще подгони 2 евро за литър.

Средната цена на дизела вече е около 1,95 евро за литър, а бензинът е близо до 1,70 евро.

Според Хаджидимитров цената на петрола е един от факторите за поскъпването. Тази сутрин петролът сорт "Брент" за кратко е преминал 108 долара за барел, след което се е понижил до около 107,90 долара.

"Това е една от причините, за да бъдат горивата като цяло на по-висока цена. Тази цена на дизела никога не е достигана в нашата държава. Това са близо 4 лева, такава цена не сме имали никога", каза той.

Другите фактори, които влияят за високата цена е недостига на дизел в световен мащаб, намаляването на производствените мощности и затварянето на рафинерии в Европа.

Продължаващите конфликти в Близкия изток и Украйна също влияят сериозно, транспортните разходи и застраховките са се увеличили пет пъти.

"Ако е било процент и половина върху товара застраховката преди 7-8 месеца, в момента достига 6% върху товара застраховката. Отделно на корабите, застраховките са 3-4 пъти по-високи", обясни Хаджидимитров.

Китай е започнал да увеличава покупките на петрол заради зимния сезон, което допълнително влияе върху пазара.

Той обясни, че през лятото рафинериите произвеждат повече бензин и керосин, докато производството на дизел е по-ниско.

"Производствената печалба за дизелово гориво се вдигна много, защото лятно време се търси основно бензин и керосин. Рафинериите по това време не произвеждат толкова дизелово гориво. Те разчитат основно на запасите, които имат, за да могат през септември месец, когато започне търсенето на дизелово гориво, да излязат на пазара с това гориво", каза той.

По думите му в момента няма достатъчно производствени мощности. Той посочи и проблемите с доставките от Русия и през Ормузкия проток, като на пазара липсата е 4 милиона барела дневно дизел.

Той прогнозира, че цената на дизела в България скоро ще достигне около 2 евро за литър, но не очаква тази граница да бъде премината до края на септември.

Той очаква цените на петрола да се успокоят в рамките на 105-110 долара за барел.