От "Да, България" категорични: Не сме се доверявали и не познаваме Калушев

ДАНС има много пропуски. Стратегически за националната сигурност на страната обекти са с фиктивни собственици - граждани на Шри Ланка, Белиз, Кипър и т.н. ДАНС дълги години нищо не прави по този въпрос. Тези дружества практически са собственост на Христо Ковачки - един от олигарсите и от хората на завладяната държава. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Божидар Божанов пред журналисти.

"Днес внасяме законопроект, с който да задължим ДАНС да обследва докрай и да установи истинските собственици на тези обекти. Не може ДАНС и обществото да не знае кой е собственик на дружества, обекти, ТЕЦ-ове, важни за националната сигурност. Очакваме да бъде подкрепено от всички, заявили, че ще се борят с олигархията", допълни той. "Както винаги, когато става въпрос за олигарси и мутри, прокуратурата си затваря очите."

За обвързването на партията с делото "Петрохан-Околчица" и дейността на групата на Ивайло Калучев, Ивайло Мирчев уточни, че има доста опити за това "Да, България" да бъде унищожена.

"Не само не сме познавали Ивайло Калушев, нито Христо Иванов го е познавал, нито Антоанета Цонева. Нито някой от нас е ходил на хижа "Петрохан", или пък има нещо общо", категоричен е той и напомни, че именно тяхната ПГ е била първата, поискала да се осветли цялата информация по разследването. "Никой от нас не се е доверявал на Ивайло Калушев. Никой не го е познавал. Никой няма червено конче на ръката, за разлика от Банкянската лама. Да не се окаже накрая, че Борисов и Пеевски, и двамата с червено конче, са се доверявали на Калушев."

Божанов обърна внимание, че темата е била политизирана и затова гражданите нямат вяра на прокуратурата.

"Надяваме се да се вслушат управляващите в предложението ни за компенсациите за горива. Цената ще продължава да върви нагоре, правителството е длъжно да вземе мерки. Нашите предложения не ощетяват по никакъв начин бюджета", коментира още той.

Мирчев определи идеята за намаляване на ДДС върху горивата, предложено от "Възраждане", като "лоша".