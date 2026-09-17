Шестима души бяха удостоени със званието „Почетен гражданин на София“ с решения на Столичния общински съвет (СОС). Отличията бяха връчени на певиците Дарина Йотова – DARA и Мими Иванова, на музиковеда, композитор и органист проф. Нева Кръстева, както и посмъртно на художника Иван Вукадинов, писателя-сатирик, сценарист, журналист, издател и политик Любен Дилов-син и дългогодишния общински съветник и заместник-председател на СОС Милка Христова.

Дарина Йотова – DARA благодари за отличието и определи София като „градът на мечтите“. „Преди 10 години дойдох тук и смело мога да кажа, че София е градът на мечтите. Благодаря много, че се грижите за този град и ви призовавам да продължите. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от вашата подкрепа и нека София да продължава да се блести, защото заслужава“, каза тя.

Мими Иванова посочи, че се чувства горда от отличието и го приема като отговорност. „Чувствам се горда, че съм отличена сред многото прекрасни хора, които живеят в София, също качествени, невероятни, заслужаващи тази награда“, каза тя. По думите ѝ отличието я прави щастлива и отговорна да прави още неща, които да са забележителни и да заслужават награди. Певицата отбеляза и необходимостта от повече места за култура в столицата. Тя изрази желание в район „Младост“ да има културен център, в който да могат да се провеждат концерти и спектакли. По думите ѝ трябва да има повече места, където хората да се събират и да „изживяват това вълшебство на изкуството“.

Проф. Нева Кръстева също благодари за отличието и пожела София да бъде културна столица. При връчването на званието беше посочено, че забележителната ѝ кариера започва в средата на 70-те години на 20-и век, когато в зала „България“ е монтиран настоящият орган, превърнал се в символ на залата и на класическата музика. Проф. Кръстева е първият музикант, който свири на него. Следват множество концерти и записи, превърнали я в един от най-известните български органисти, бе отбелязано на церемонията. Нейното дело има историческо значение за София и за България. Тя е създател на първия академичен клас по орган в България. „Аз благодаря на всички. Желая ви наистина София да бъде една културна столица“, каза проф. Кръстева. Тя отбеляза, че органът в София не се чува достатъчно често и изрази надежда това да се промени. Според нея европейското наследство и големите зали в Европа са създавани преди всичко за музиката. „Аз имам една идея - да вземем една историческа зала и да направим наш дом, но може би ще говорим за това по-друг път“, каза проф. Кръстева.

Посмъртно званието „Почетен гражданин на София“ беше присъдено на художника Иван Вукадинов. При представянето на отличието беше посочено, че той е наричан приживе „патриархът на съвременното изкуство“. Творчеството му е определено като мощен и дълбок свят, превърнал живописта в мистика. Иван Вукадинов остава в историята и като първия и единствен български художник, чието произведение „В памет на горите“ става част от колекцията на Ватиканските музеи. Въпреки интереса на международни колекционери, той избира да твори в София и оставя на града и на Златния фонд на Софийската градска художествена галерия наследство, което ще вдъхновява поколения, бе отбелязано на церемонията. Отличието прие директорът на Софийската градска художествена галерия Аделина Филева от името на семейството на художника. В благодарствено послание семейството на Иван Вукадинов посочи, че София е неговият град, в който той е живял и творил десетилетия наред, отдаден на изкуството, духовната свобода и човешките ценности. Според близките му отличието е не само почит към големия художник, но и признание, че неговото изкуство продължава да живее в София, България и извън нейните граници. Семейството благодари на Столичната община и Софийската градска художествена галерия за подкрепата за организирането на изложбата на Иван Вукадинов, която, според тях, е дала възможност на публиката да се срещне с неговото изкуство в подходяща среда.

Посмъртно „Почетен гражданин на София“ стана и писателят-сатирик, журналист, издател и политик Любен Дилов-син. При връчването на отличието беше отбелязано, че той е емблематична фигура на съвременната българска култура, публицистика и медиен свят. Дилов-син е бил общински съветник в Столичния общински съвет в периода 1999–2005 г. В рамките на два последователни мандата той е бил лидер на групата съветници на движение „Гергьовден“. Отличието приеха неговите деца Мила и Павлин Дилови. Павлин Дилов благодари за отличието от името на семейството и посочи, че то приема наградата с вяра и надежда, че паметта за Любен Дилов-син ще продължи да живее чрез любовта на близките му.

Посмъртно званието „Почетен гражданин на София“ беше присъдено и на дългогодишния общински съветник и заместник-председател на СОС Милка Христова. При представянето ѝ беше посочено, че тя е прекарала 12 години в Столичния общински съвет, отдадени на работата за София, и е била сред основните фигури на диалога, етиката и професионализма в СОС. Отличието прие синът ѝ Георги Христов. „Тези от вас, които познаваха майка ми, знаят, че тя гореше в работата си, във всичко, което правеше. И отвсякъде, откъдето мине, остави частица от себе си. Работата ѝ в Столичната община беше изключително специална за нея. Тя я беше превърнала в кауза и мисля, че няма да я пресилим, ако кажем, че тя остави и сърцето, и душата си“, каза той. Георги Христов призова общинските съветници въпреки политическите си различия да търсят път към диалог. „Защото, както сигурен съм би казала майка ми, ако сега беше тук, истинските проблеми са безпартийни, те нямат цвят. От тяхното разрешаване зависи благото на всички софиянци, а те не търпят отлагане“, каза той.

(БТА)