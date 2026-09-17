Цените на дизела в Германия достигнаха рекордно високи нива

Цените на дизела на дребно в Германия се покачиха до нови рекордни върхове, достигайки вчера средна стойност от 2,453 евро (2,81 долара) за литър, сочат публикуваните днес най-нови данни на Асоциацията на германските автомобилисти АДАК (ADAC), цитирани от ДПА.

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви във вторник, че правителството ще „реагира на спекулативното повишаване на цените“, но все още не е разкрил конкретни мерки.

В управляващата коалиция в Германия има различия относно начина за противодействие на високите цени на горивата. Докато от Германската социалдемократическа партия (SPD) призоваха за въвеждане на данък върху извънредните печалби на петролните компании, Мерц отхвърли идеята.

По-рано тази година Берлин въведе двумесечно намаление на данъка върху горивата, за да облекчи шофьорите, което изтече в края на юни.

Междувременно и в Швейцария цените на дизела се отправиха към нови максимуми, като по данни на най-голямата асоциация за мобилност и пътувания в страната „Туринг Клъб Сюис“ (Touring Club Switzerland) средната цена на дизеловото гориво на дребно вчера е достигнала 2,38 швейцарски франка (2,52 евро) за литър.

Средната стойност на литър безоловен бензин 95 в Швейцария е нараснала до 2,10 швейцарски франка, с 5 цента над нивото от миналата седмица, докато безоловният бензин е достигнал 2,21 швейцарски франка.

От началото на годината цените на бензина в Швейцария са се повишили с около 27 на сто, а на дизела - с 33 на сто, посочва швейцарският сайт Суисинфо.

Цените на горивата в страната се доближават все повече до рекордните нива, наблюдавани след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Тогава безоловният бензин 95 струваше 2,31 швейцарски франка за литър, а дизелът отбеляза максимум от 2,40 швейцарски франка.

(БТА)