Изложение "Уча в чужбина" ще се проведе на 19 септември в София. Как се променя образователната карта за българските ученици?

"Това е 20-ата година, откакто започнахме да правим нашето изложение. Тогава информацията беше много оскъдна. Вратите се отвориха широко и вече 20 години българските младежи откриват своя университет и специалност, реализират се и някои работят в България. Каним следващите поколения да открият талантите си", заяви Бистра Илиева от Образователна институция "Дарби" (Darbi College) за Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ дипломата е важна, но са важни и уменията, които кандидат-студентите имат. 10 клас е времето, в което младежите трябва да изберат своя профил. На изложението ще има семинарна част как се избира профил и специалност, уточни Илиев в "България сутрин".

"Изложението е място, където младите хора ще се видят с наши партньори от чужбина. Ще дойдат водещи европейски и американски университети. Семинарната част е много важна. Ще отворим на 19 септември в 11 часа в "Интерпред".

Бистра Илиева отбеляза важността на сертификатите за езикова грамотност.

В началото Великобритания е била много търсена дестинация от младежите ни, но след Brexit Нидерландия е станала лидер в подготовката в университетско образование с английски език. В последните години се наблюдава прилив към Австрия, Германия, Испания и Италия. За франкофоните - Франция и Белгия, стана ясно от думите на Илиева.

"Можем да направим така, че да кандидатстваш в три държави с твоя език и да изберем най-доброто за теб. Кандидатстването с експерт прави нещата много по-зрели", каза още Илиева.

Според нея AI ще промени много скалата на специалностите и младите хора трябва да бъдат внимателни. Изкуственият интелект да бъде помощ и не той да ги води, а те да го водят, на мнение е Илиева.

На 26 септември сме в Бургас, на 27 септември сме във Варна, съобщи тя в края на разговора.