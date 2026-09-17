Ако ще крадеш, кради милион: Тайният запис зад новия корупционен скандал в Украйна

Украинците са свикнали с разкрития за корупция в правителството си. Но един случай, който излезе наяве този месец, успя да привлече вниманието им, отчасти заради ярката формулировка. Служител, работещ под ръководството на главния прокурор на Украйна, беше записван от антикорупционни следователи, докато описваше собствения си подход към обогатяването си чрез корупция, пише NYT.

"Ако ще правиш нещо, тогава го направи с пълна сила — бум", беше записан да казва служителят. След това той обясни, използвайки нецензурни изрази, какво има предвид. Ако ще спиш с жена, каза той, тогава спи с "кралица". А ако ще крадеш, кради "един милион".

Според разследващите служителят, Сергей Кропива, и други лица от Генералната прокуратура са направили точно това, поне що се отнася до кражбата, чрез подкупи, които са получили за прикриването на мрежа от телефонни измамници, действащи в Украйна и в чужбина.

Обвиненията доведоха до падането на главния прокурор Руслан Кравченко, който във вторник беше официално отстранен от длъжност от парламента, след като президентът Володимир Зеленски призова за неговото отстраняване. Г-н Кравченко вече беше подал оставка миналата седмица.

Той отрича да е извършил нарушения. През последните дни той напусна Украйна, като заяви, че заминава в чужбина, за да обсъди работата на антикорупционните органи в Украйна с партньорски държави, обяснение, посрещнато с недоверие от сънародниците му.

Длъжностното лице от записа, Кропива, е арестуван и се намира в предварително задържане. Първоначално той отрече, че това е неговият глас, но впоследствие се отрече от това твърдение. Той твърди, че е невинен по обвиненията в корупция.

Пъстрото аудиозапис породи както меми, така и горчивина сред украинците. Те се жертват за родината си, включително чрез редовни дарения за армията, само за да станат свидетели на безкраен поток от длъжностни лица, обвинени в незаконно обогатяване.

Много украинци възприемат корупцията като заплаха не само за военните усилия,

но и за бъдещето на страната. В същото време те изразяват гордост от правосъдието, наложено в такива случаи, като го разглеждат като знак, че демокрацията в страната, включително независимите антикорупционни агенции, остава здрава след почти пет години на тотална война.

Скандалът, в който е замесена Генералната прокуратура, идва в деликатен момент за Зеленски, който е подложен на натиск да почисти редиците на фона на непрекъснатото разкриване на корупционни случаи.

Разкритията са особено болезнени в момент, когато Украйна страда от остра липса на средства за войната. Те заплашват да породят съмнения сред европейските партньори на страната точно когато Украйна моли за помощ, за да запълни огромните си бюджетни дупки.

Русия засили атаките срещу украинската икономика, нанасяйки удари по складове, бензиностанции, железопътни линии и енергийна инфраструктура с дронове с реактивни двигатели, срещу които Украйна все още не е намерила ефективна защита. Министър-председателят на страната, Сергей Корецки, заяви миналата седмица, че руските атаки ще лишат държавата от около 1,5 милиарда долара.

Сблъсъкът относно антикорупционните усилия на Украйна достигна връхната си точка миналата година, когато хората излязоха на улиците, за да защитят автономията на Националното антикорупционно бюро на Украйна, известно като НАБУ, и на Специализираната антикорупционна прокуратура. И двете институции бяха създадени преди десетилетие със силна подкрепа от Запада.

Администрацията на Зеленски предприе стъпки да ограничи правомощията им, като ги постави под ръководството на главния прокурор, който се одобрява от парламента, където партията на президента разполага с мнозинство. Зеленски промени курса си предвид демонстрациите.

Генералният прокурор, който би трябвало да контролира антикорупционните агенции, беше Кравченко – човекът, който сега е свален от поста си вследствие на корупционно дело.

От протестите през 2025 г., които запазиха независимостта ѝ, НАБУ е обвинила десетки длъжностни лица в корупция. Най-широко разгласеното дело, свързано с подкупи в енергийния сектор, доведе до уволнението на Андрий Ермак, влиятелния шеф на администрацията на Зеленски.

Според проучване, проведено това лято от Центъра за социални и маркетингови изследвания в Киев, мнозинството от украинците смятат, че корупцията оказва по-силно влияние върху страната, отколкото руските бомбардировки.

Някои украинци заявиха, че ще продължат да правят всичко необходимо, за да оцелеят, въпреки корупцията, но все пак се чувстват дълбоко наранени, когато случаите излизат на бял свят.

Дори докато парламентът предприемаше мерки срещу Кравченко тази седмица, поредицата от обвинения в корупция продължи. Разследващите заявиха във вторник, че са разкрили още една схема за незаконно обогатяване, този път в данъчна служба в Западна Украйна.