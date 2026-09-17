България е на шесто място по употреба на MDMA и на 12-то по кокаин в ЕС

България се нарежда на шесто място по употреба на MDMA и на 12-то по употреба на кокаин сред младите на възраст между 15-34 години. Това става ясно от нов доклад на European Union Drugs Agency (EUDA).

Според данните на EUDA през последната година в ЕС са регистрирани най-малко 7600 смъртни случая вследствие на свръхдоза, свързани предимно с употребата на опиоиди, често в комбинация с множество други вещества.

Новите психоактивни вещества, наблюдавани от агенцията, са около 50, с което общият им брой достига 1050. Най-сериозни заплахи произтичат от синтетични опиоиди с висока мощност, като нитазени и по-нови "орфини" (като цихлорфин и спирохлорфин), които крият значителен риск от фатално отравяне.

Анализът показва, че канабисът остава най-широко употребяваното незаконно наркотично вещество в Европа, като близо 24,9 милиона пълнолетни потребители са изложени на повишени рискове за здравето поради употребата на продукти с висока мощност и наличието на примеси.

Каква е ситуацията в България?

България се нарежда на шесто място по употреба на MDMA и на 12-то по употреба на кокаин, показват данните на EUDA

В Европейския доклад за наркотиците за 2026 г. България се откроява негативно в две конкретни области: най-висок процент на употреба на нови психоактивни вещества (НПВ) сред младите хора в Европа и рязко увеличение на смъртните случаи, свързани с употребата на фентанил.

България е на първо място в Европа по употреба на нови психоактивни вещества сред младите хора (на възраст 15–34 години), с разпространение от 2,9% през последната година. Рязко увеличение на случаите с фентанил - България е изрично посочена заради тревожния скок в смъртните случаи, причинени от употреба на наркотици.

Агенцията отбелязва, че между последните отчетни периоди са регистрирани над 100 смъртни случая, свързани с фентанил, което налага предупреждения за локализирани огнища.

Изабел Жиродон, старши експерт в Агенцията на Европейския съюз по наркотиците, определи България като уникален случай в сравнение с другите европейски държави.

"България се отличава като уникален случай в Европа, тъй като голяма част от смъртните случаи, свързани с наркотици, тук се дължат на фентанил, докато в другите европейски страни - с изключение на Латвия и Естония - смъртността е свързана с опиоиди, но не и с такива с толкова висока мощност. Само в Европейския съюз са регистрирани приблизително 7600 случая, като тази цифра бележи лек ръст. Но в сравнение със ситуацията в България, увеличението в Европа е много умерено - с 6% спрямо 2022 г. Ако сравним данните за България от 2022 г. с най-актуалната налична информация, виждаме, че общият брой на смъртните случаи почти се е утроил, като основната причина за това е фентанилът", обясни Жиродон пред БНТ.

Европейските експерти са категорични, че тенденциите в България засега остават непроменени.

"Що се отнася до данните за България за 2024 и 2025 г., е видно, че общият брой на смъртните случаи, свързани с наркотици, остава почти непроменен - регистрирани са 127 случая през 2024 г. и 125 през 2025 г. Важно е обаче да се отбележи, че делът на случаите, свързани с фентанил, остава много висок - над 40%, казва тя.

Особено тревожен е фактът, че някои употребяващи може дори да не знаят, че са приели фентанил, тъй като той може да бъде смесен с други наркотици.

"Наскоро в страната се появиха съобщения за лаборатории, способни да произвеждат това вещество. Друго явление, което наблюдаваме - включително и на други места - е замяната (обикновено на хероина) със силно действащи опиоиди, които са много по-мощни. В резултат на това рискът от предозиране е значително по-висок", предупреждава Жиродон.

Националните данни показват силна връзка между употребата на канабис и тази на нови психоактивни вещества (НПВ)

По приблизителни данни 21% от младите хора, употребяващи наркотици и експериментирали с високорискови НПВ (при които България е начело в Европа с ниво на разпространение от 2,9%), съобщават, че са ги употребявали едновременно с растителен канабис.

Въпреки това България заема едно от последните места в европейските класации по отношение на употребата на канабис през цялата продължинелност на живота сред възрастните. Едва около 8,7% от българите съобщават, че някога са опитвали канабис.

За сравнение, Франция е на първо място в Европа с 50,4%, докато Румъния е с най-нисък показател - 4,3%.

Сред младите хора (на възраст от 15 до 34 години) делът на употребявалите канабис през последната година в България варира около 10,3%, което е значително по-ниско от средната стойност за Европа в тази възрастова група (15,3%).

На този фон, въпреки по-малкия общ брой активни потребители, България се нарежда на челно място в Европа по отношение на възприеманата лесна достъпност на канабиса.