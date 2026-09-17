НАП обяви нов търг за автогарата в Перник

Националната агенция за приходите (НАП) отново предлага за продажба автогарата в Перник. Началната цена на имота е 750 000 евро с ДДС, а търгът с тайно наддаване е насрочен за 8 октомври, пише в съобщение, публикувано на сайта на приходната агенция.

Имотът се намира на ул. „Стационна“ № 6 и е с площ 6809 кв. метра. В него са разположени две сгради - двуетажна транспортна сграда със застроена площ 1105 кв. метра и едноетажна постройка от 24 кв. метра. Имотът е предназначен за автогара и се използва като такава. Намира се в непосредствена близост до железопътната гара, с която е свързан чрез подлез.

Огледи на имота ще могат да се извършват от 23 септември до 1 октомври, а предложения за участие в търга ще се приемат от 24 септември до 2 октомври. Депозитът за участие е в размер на 20 процента от началната продажна цена.

Автогарата беше обявена за продажба и през миналата година. Тогава началната цена беше 3 043 587,60 лева, а търгът беше насрочен за 25 ноември.