Папата каза "non merci" на мащабните планове на Макрон за посещението му във Франция

Президентът на Франция Еманюел Макрон имаше грандиозни планове за посещението на папата във Франция този месец, включващи военни почести, официална вечеря и връчване на ордена на Почетния легион - най-високото държавно отличие на страната.

Твърди се, че на първо място френският президент е искал да разведе главата на Католическата църква из "Нотр Дам" - катедралата от XII век, която отвори врати отново през 2024 г. след петгодишен реставрационен проект, наложен от пожар, унищожил големи части от сградата.

Папата обаче имаше други намерения. Според католическия вестник "Ла Кроа" (La Croix), който по правило е добре информиран, той е заявил, че ще посети "Нотр Дам" за вечерната служба, но няма да прави обиколка с Макрон.

Що се отнася до официалната вечеря, ескорта от Републиканската гвардия и ордена на Почетния легион - съобщава се, че е отказал и тях

Сатиричният седмичник "Льо Канар аншене" (Le Canard enchaîné) определи отказа като "дипломатическа плесница" за Макрон на фона на недоволството на папата от приетото това лято във Франция законодателство за "асистиран край на живота".

От Елисейския дворец отрекоха посещението на папата да поражда напрежение. Вестник "Ла Депеш дю Миди" (La Dépêche du Midi), регионално издание от Южна Франция, също посочи, че твърденията за сериозен скандал са преувеличени, като отбеляза, че "Ватикана учтиво е казал "не"".

Папата, който раздразни администрацията на Тръмп със защитата си на мигрантите, трябва да пристигне във Франция на 25 септември за четиридневно посещение. То вече се определя от медиите като успешно - поне що се отнася до интереса, който предизвиква.

Около 500 000 души са се регистрирали за участие в литургия на открито на площад "Конкорд" и булевард "Шанз-Елизе", а още 80 000 се очакват на националния стадион "Стад дьо Франс" за молитвено бдение.

Сред останалите етапи от посещението са визити в централата на ЮНЕСКО и в център за настаняване на мигранти в Париж, пътуване до Лурд -поклонническия град в Пиренеите, както и реч на тема "Европейските корени за мир и единство" в Мец - град в Източна Франция (регион Елзас-Лотарингия).

Държавната радиокомпания "Радио Франс" определи Лъв - наследил Франциск на папския престол през 2025 г. - като "суперзвезда", която "предизвиква истински ентусиазъм сред младите католици".

От своя страна, Макрон е изправен пред нарастващо недоволство на фона на мрачни икономически перспективи, белязани от ниво на безработица от 8,3% и растящи разходи за живот (особено за гориво), като се очаква икономическият растеж през тази година да бъде едва 0,5%.

Девет месеца преди края на втория му и последен мандат, рейтингът му на одобрение е спаднал до най-ниското си ниво - едва 16% от избирателите имат положително мнение за него, сочи проучване на института Ipsos.

Коментатори отбелязват, че президентът се надява посещението на Лъв да му донесе политически тласък

Макрон ще посрещне папата на летището при пристигането му във Франция и ще проведе разговори с него в Елисейския дворец.

Вестник "Ла Кроа" (La Croix) обаче посочва, че съществува "разминаване" между очакванията на Макрон и тези на папата за визитата.

"Париж си представяше държавно посещение, докато Рим подготви апостолическо пътуване", отбелязва изданието.

Вестникът съобщи, че папата държи да избегне превръщането на пристигането си в "Нотр Дам" в повторение на събитията около повторното отваряне на катедралата през декември 2024 г., когато Макрон покани световни лидери, включително принц Уилям, президента Тръмп и президента Зеленски. Според изданието, за папа Лъв "Нотр Дам" е по-скоро "църква", отколкото "национален паметник".

Представител на президентството отрече информациите за напрежение около посещението.

"Предложихме среща между папата, президента и майсторите, реставрирали "Нотр Дам", заяви служителят пред новинарското списание Le Point. "Но това не се вписваше в програмата. И двете страни се съгласиха да се откажат от този вариант. Няма напрежение. Още от първите разговори беше очевидно, че моделът на държавно посещение, който обикновено се предлага, не е подходящ за папата."

Някои медии обаче твърдят, че Ватиканът е разгневен от френското законодателство, прието миналия месец, което дава право на хора в напреднал или терминален стадий на "сериозно, неизлечимо и животозастрашаващо заболяване" да поискат "смъртоносен препарат" за прекратяване на живота си, както и да помолят лекар да го приложи, ако не могат да го направят сами. Макрон подкрепи законопроекта, срещу който се обявява Католическата църква.

Отказът на папата да приеме предложенията на Макрон е бил знак за неговото недоволство, съобщи "Льо Канар аншене" (Le Canard enchaîné). Изданието отбеляза, че при посещението си в Мадрид през юни той е бил посрещнат с пълни военни почести от испанския крал Фелипе и кралица Летисия.