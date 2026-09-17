Смениха шефа на Държавната агенция за бежанците

Правителството прие Решение, с което освобождава Иван Иванов от длъжността председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет считано от 18 септември 2026 г.

Със същото Решение за председател на ДАБ е определен Димитър Цветанов Иванов

Иван Иванов оглави агенцията на 5 юни 2025 г., когато замени Мариана Тошева.

Днес той се обърна към служителите на агенцията:

"Искам да ви благодаря за усърдието и труда, за ангажираността и съпричастността през извървените заедно 16 месеца.

Още в първия ден, в който поех ръководството на Агенцията и влязох в регистрационно-приемателните центрове, казах, че нашата задача е да осигурим живота, сигурността и адаптацията на хората, принудени да напуснат дом, семейство, приятели, родина. И че в тази задача ще разчитам изключително много на вас – служителите на Държавната агенция за бежанците.

Затова не приех това, което заварих – лоши материално-битови условия, помещения, които по думите на виделите ги журналисти са толкова разбити, сякаш са преживели война. Не приех недопустимото и критично за националната ни сигурност свиване на капацитета на Агенцията от 5300 на 1650 бройки – заради некачествени ремонти и лоша материална база.

Започнахме да решаваме ежедневните проблеми един по един и да се готвим за стратегическите. Упорито работихме и успешно защитихме европейско финансиране, като разписахме сериозна строително-ремонтна програма за подобряване на базата. Защото условията в регистрационно-приемателните центрове трябва да са добри не само за хората, търсещи убежище, но и за нашите служители, които работят в тях на терен всеки ден. Не приех Агенцията, която провежда държавната политика в областта на убежището, да се окаже неподготвена за новите правила за убежище. Да се окаже във времето, в което трябва на има нов закон – без закон. Когато встъпих в длъжност, нищо по тези въпроси не беше направено. Създадох работна група, която работи упорито и неуморно в продължение на месеци. Днес проектът на закон е внесен на оперативно съвещание в Министерския съвет.

Приведохме всички правила за работа на Агенцията в съответствие с новия европейски Пакт за миграцията и убежището, още преди приемане на съответните законодателни промени. Свършихме много работа. И в тази работа бяхме заедно. Вратата ми бе отворена за всеки един от вас, без значение на проблема, на това дали сме на различно мнение или пък сме заедно с обща идея. Вярвам, че следващият председател ще надгражда свършеното и ще продължи да ви чува.

Благодаря ви за вложената енергия, за усърдието, за експертността. Благодаря на нашите партньори – неправителствени организации, общини, университети, без които работата ни нямаше да има това съдържание и сърце."