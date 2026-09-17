Кои са най-добрите градове в света за 2026 г.: София е под номер 303, Бургас го няма

Градове от Европа и Северна Америка доминират в класацията "Global Cities Index" на Oxford Economics за 2026 г., заемайки 78 от първите 100 места. Европа е представена с 44 града, докато 30 се намират в САЩ, а четири - в Канада.

Класацията оценява доколко успешно най-големите градове в света съчетават икономическите възможности с качеството на живот, наличието на квалифицирана работна сила, устойчивостта на околната среда и стабилното управление.

Лондон заема второ място в световен мащаб, Париж - трето, Дъблин - шесто, а Цюрих - десето. Пет града от САЩ - Ню Йорк, Сиатъл, Сан Франциско, Бостън и Сан Хосе - попадат в световната топ 10, като Ню Йорк заема първото място.

Сред най-високо класираните европейски градове са също Осло, Стокхолм и Копенхаген.

"В САЩ високите резултати в категориите "Икономика" и "Човешки капитал" са факторите, определящи предните им позиции. В Европа обаче водещи са показателите в категориите "Качество на живот", "Околна среда" и "Управление", коментира Лиъм Сайдс, директор "Градски услуги" в Oxford Economics.

За онези, които поставят на първо място качеството на живот, екологичните показатели и стабилното управление, водещите европейски градове се открояват като отлични примери. Париж постигна особено високи резултати по отношение на качеството на живот, докато Дъблин се представи силно както в сферата на околната среда, така и в управлението. Управлението беше и основна силна страна за Цюрих и Осло, като последният получи най-високата оценка в тази категория сред водещите градове в Европа и САЩ.

За бизнеса, търсещ икономическа мощ и достъп до квалифицирани кадри, градовете в САЩ обикновено имат предимство. Ню Йорк получи максималния възможен резултат в икономическата категория, а Сиатъл, Сан Франциско и Сан Хосе също се класираха много високо по този показател. Лос Анджелис също съчетава силен икономически резултат с относително висока позиция по отношение на качеството на живот.

Лондон е забележително европейско изключение

Градът постигна най-високия резултат за човешки капитал в цялата класация, което отразява качеството на университетите, бизнес средата и способността за привличане на квалифицирани кадри. Въпреки това, качеството на живот е категорията, в която градът получава най-ниска оценка - 77-о място.

Двата региона обаче споделят една съществена слабост: достъпността на жилищата.

В доклада се посочва, че Лондон, Дъблин и Ню Йорк "все още изпитват затруднения заради високите разходи за жилище", което влошава показателите им за качество на живот въпреки високите доходи.

Градовете с по-достъпни жилища биха могли да спечелят конкурентно предимство, съчетавайки нарастващи доходи с по-ниски разходи за жилище. Тулуза, например, привлича работна ръка от Париж отчасти заради относителната си достъпност.

Най-големите изкачвания и спадове в Европа

В сравнение с миналата година Дъблин се изкачи със седем позиции до шестото място, отбелязвайки подобрение в икономическите показатели, качеството на живот и състоянието на околната среда. Въпреки това градът остава един от най-скъпите жилищни пазари в Европа и попада в последната четвърт на световната класация по достъпност на жилищата.

Варшава отбеляза най-големия възход в Европа, изкачвайки се със 109 позиции до 61-во място. Истанбул се изкачи с 42 позиции до 64-то място, докато Мадрид и Будапеща напреднаха с по 14 позиции, достигайки съответно 30-то и 111-то място.

Хелзинки се изкачи с 12 позиции до 26-то място, а Брюксел напредна с девет позиции до 25-то място. Берлин и Лион се изкачиха със седем позиции, докато Цюрих, Осло и Амстердам отбелязаха ръст от шест позиции.

Франкфурт се смъкна с една позиция до 63-то място. Рим падна с осем позиции до 119-то място, а Лисабон отбеляза най-рязък спад сред изброените градове, губейки 44 позиции и достигайки 148-мо място.

Скрити съкровища: Европейски градове, които си струва да следим

Oxford Economics определи пет европейски града, които заслужават внимание: Варшава, Талин, Айндховен, Манчестър и Тулуза.

Полската столица, която се изкачи с повече от 100 позиции, се превърна в най-големия център за финанси, технологии и бизнес услуги в Централна и Източна Европа.

Прогнозите са икономиката ѝ да расте с около 3% годишно през следващите пет години - темп, почти два пъти по-висок от средния за европейските градове. Тази година Варшава изпреварва Париж и по показателя "среден доход на човек" (коригиран спрямо покупателната способност). Очаква се Вилнюс да последва примера ѝ преди края на десетилетието.

Oxford Economics очаква естонската столица Талин да отбележи най-силен ръст на БВП сред големите градове в ЕС през следващото десетилетие. Технологиите и професионалните услуги играят важна роля в икономиката на страната, като Естония се отличава с относително високи нива на внедряване на изкуствен интелект в сравнение с останалите държави от Централна и Източна Европа.

Айндховен (Нидерландия) е един от водещите европейски центрове за научни изследвания и високотехнологично производство. Клъстерът "Brainport" в града обединява над 5000 високотехнологични и базирани на знанието компании, работещи в сферата на полупроводниците, изкуствения интелект и зелените технологии. Според прогнозите на Oxford Economics, индустриалното производство на града ще отбележи един от най-силните растежи в Европа до 2030 г. Същевременно предлагането на жилища може да се окаже недостатъчно, за да отговори на нуждите на очакваните нови 28 000 жители до 2040 г.

Манчестър изпреварва всички останали градове в Обединеното кралство по отношение на БВП и растеж на производителността от 2010 г. насам. Oxford Economics очаква градът да генерира петия по големина брой нови работни места в Европа през следващите 25 години. Финансовите и бизнес услугите ще бъдат основен двигател на този растеж, като прогнозите сочат, че Манчестър ще създаде повече работни места в тези сектори, отколкото Париж или Берлин.

В доклада Тулуза е посочена като един от най-бързо развиващите се градове в Западна Европа. Нейният аерокосмически клъстер включва компании като Airbus, Thales и Liebherr, а евентуалното увеличение на разходите за отбрана би могло да стимулира допълнителен растеж. По-ниските разходи за живот, по-топлият климат и високото качество на живот привличат хора от Париж и подхранват очакванията за бърз прираст на населението.

Как изкуственият интелект (ИИ) определя перспективите пред градовете

"Глобалният бум на изкуствения интелект води до значителни темпове на икономически растеж в градовете, които са на преден план в това развитие", отбелязва Сайдс, цитиран от Euronews.

Въпреки че САЩ имат явно предимство, редица европейски градове също са в добра позиция да се възползват от ситуацията. Лондон постига най-висок резултат в индекса по отношение на човешкия капитал, разполага с елитни университети и мащабна дигитална икономика. Айндховен се отличава със силен клъстер в сферата на ИИ и високотехнологичното производство, докато Талин се утвърждава като нов технологичен център.

В световен мащаб търсенето на хардуер за ИИ помогна на Тайпе да се изкачи с 12 позиции до 48-мо място. Тайванската столица е в центъра на полупроводниковата индустрия и е дом на големи производствени мощности, управлявани от TSMC.

Куала Лумпур се изкачи с 14 места до 65-та позиция, подкрепен от своя технологичен сектор, квалифицирана работна сила и разрастваща се индустрия за центрове за данни. Шенжен влезе в топ 100, заемайки 93-то място. Китайският технологичен център е седалище на Huawei, Tencent и производителя на електромобили BYD, както и на компании, работещи в сферата на роботиката и изкуствения интелект.

От Oxford Economics посочват, че градовете, които са лидери във внедряването на тези технологии - включително Шенжен и Бенгалуру - биха могли да постигнат бърз растеж, ако ги използват ефективно.

Азия движи следващия етап на растеж

Европа и Северна Америка все още доминират в класацията, но Азия се превръща в основен двигател на градския растеж. Нейните градове съчетават голямо население с бърз ръст на производителността и доходите, като същевременно се насочват към технологиите, високотехнологичното производство и финансовите услуги.

Прогнозите сочат, че до 2050 г. делът на китайските и индийските градове в общия БВП на водещите световни градове ще надхвърли този на европейските градове. Очаква се икономиката само на Шанхай да изпревари тази на Сан Франциско през следващата година, въпреки че в началото на века тя е била едва една четвърт от нейния размер. Междувременно се прогнозира, че до 2050 г. икономиката на Хошимин ще бъде почти толкова голяма, колкото тази на Берлин, докато днес тя е по-малка от половината ѝ размер.

Къде се намират българските градове?

В проучването участват 1000 от големите градове, като столицата ни, София, се нарежда в горната половина на класацията - на 303-то място.

Тя се справя сравнително добре по показателите за икономика,където е на 261-во място, а по качество на живот София се нарежда на 274-та позиция. По-зле столицата ни се справя в категорията "човешки капитал", където е на 473-мо място и по околна среда, където е на 483-то място.

Варна заема 451-во място, като въпреки че средно се намира в горната част на класацията, по два показателя тя се справя зле и се намира в долната половина от проучването - това са икономиката, която заема 548-мо място и човешкият капитал, който е чак на 726-мо място от 1000.

Третия български град, който участва в проучването, е Пловдив, който обаче се справя зле и попада в долната половина на класацията - 643-то място. По икономическите показатели Пловдив заема 790-то място, 886-то по човешки капитал, 403-то по качество на живот и 536-то по околна среда.

Бургас не участва в проучването.