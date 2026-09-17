КРИБ: Инфлация се спира с повече производство и бюджетен излишък

През последните 12 месеца в България направихме един псевдокейнсиански експеримент – заляхме икономиката с пари в период на растеж, като резултатът естествено беше инфлация. Ако не предприемем коригиращи действия, догодина можем да се окажем в стагфлационната ситуация на Румъния. Единният капиталов пазар е най-големият проблем на Европа, като България е сред най-губещите. На Стария континент си играем на псевдонационализъм – всеки пази себе си, но незнайно от какво. Това коментира д-р Боян Митракиев, изп. директор на КРИБ, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Антонио Костадинов.

Единният капиталов пазар е най-големият проблем на Европа. Пазарът трябва да стане не единен, а един максимално бързо, с един основен регулатор, една борса. Европейските компании трябва да могат да набират капитал от всички спестявания в Европа (заедно с Англия – около 1 трлн. евро), а не както сега сме се разделили на няколко дузини капиталови пазара.

България е сред най-губещите, тъй като местни компании не могат да наберат значителен ресурс от нашата борса, изтъква Митракиев.

„Домакинствата в Европа спестяват 3,5 пъти повече от американците, но те имат един пазар.“

В Китай командното определяне на задачите допуска грешки (като с недвижимите имоти), но дава и бързина (като при електромобилите).

На Стария континент има много тежки регулации, докато в САЩ се толерира предприемачеството, но пък наказанията са безкомпромисни. Това важи и за банковата система.

За България очакваме продължаващ спад на индустриалното производство, който обаче лека-полека се забавя, посочва изпълнителният директор на КРИБ.

Виждаме една доста амбициозна заявка на вицепремиера Донев, че още от догодина дефицитът ще е под 3%, което означава излизане от процедурата по свръхдефицит, както и по-малка инжекция на чужди пари в българската икономика.

„Надяваме са новото правителство да е научило урока от предното. Инфлация се спира с повече производство (чрез съответните стимулиращи мерки) и бюджетен излишък.“

Ако не предприемем коригиращи действия, догодина можем да се окажем в стагфлационната ситуация на Румъния.

Частните инвестиции са правилен подход, защото не се отразяват на бюджетния дефицит. Имаме обаче опасения, че големите проекти могат да се сблъскат с европейската бюрокрация.

Трябва да се насочим към инфраструктурни обекти, които под някаква форма съществуват – летища, пристанища, интермодални терминали, ВиК, топлофикация. Там директно може да се премине към концесия.

Ние трябва да си довършим магистралите – София-Видин, към Гърция, и „Черно море“, както и „Хемус“.

Относно вдигането на максималния осигурителен доход има добра и лоша новина, обобщава Боян Митракиев. Добрата е, че това правителство навреме обявява намерението си, което ще позволи на фирмите да си направят годишните бюджети адекватно.

Лошата е, че се случва 4 месеца след като вече бяха вдигнати осигурителните прагове. Започваме вече да ставаме по-скъпи като заплати от Румъния, наближаваме Унгария.

Да не забравяме и че намаляването на населението ще ускори процеса. Има го и образователният проблем.

В данните за чуждите инвестиции в България за миналата и началото на тази година преобладава рекапитализирането на печалби, като реално това не са нови фирми, които са дошли. Няма големи нови имена, завършва той.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria