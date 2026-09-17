Терзиев: Най-голямата ценност на София са нейните хора

"Най-голямата ценност на София са нейните хора – тези, които работят, създават, учат, преподават, лекуват, строят, пишат, рисуват, отглеждат децата си и всеки ден допринасят по свой начин за града.“ Това заяви кметът на София Васил Терзиев в приветствието си по повод празника на столицата – 17 септември.

Кметът припомни хилядолетната история на града, който през различните епохи е носил имената Сердика, Средец, Триадица и София. „Различни имена, различни епохи, но едно и също място, което поколения хора са наричали свой дом. И може би точно това е силата на София. Тя винаги е била град на срещата – между различни хора, култури, идеи и съдби. Всеки оставя нещо от себе си и взима нещо със себе си. Така постепенно се създава градът, който познаваме днес“, посочи Васил Терзиев.

По думите му в девиза на София „Расте, но не старее“ се съдържа важен урок – градът да пази своята памет, без да остава в миналото, да уважава създаденото от предишните поколения и едновременно с това да има смелостта да прави следващата крачка.

„Градът, който ще оставим след себе си, се създава от решенията, които взимаме днес. София не е на кмета. Не е и на общината. София е наша“, подчерта кметът.

Терзиев определи като основно мерило за развитието на столицата качеството на живот на хората и възможностите, които градът предоставя на младите.

„Искам след двайсет години младите софиянци да имат повече причини да останат в този град, отколкото да си тръгнат. Да могат да кажат, че София им дава възможност да учат, да работят, да създават семейства и да живеят добре“, каза той.

Кметът призова софиянци да пазят наследеното от предишните поколения, но и да имат смелостта да променят града там, където е необходимо.

„Нека помним, че всеки от нас има отношение към това как изглежда и как се усеща София. Пожелавам на града ни да расте, без да губи своя характер. Да бъде по-добър град за бъдещето ни, по-свободен, по-отворен и по-смел в амбицията си за утрешния ден. И най-вече – да остане град, в който хората имат причина да се гордеят, че го наричат свой дом“, заяви Васил Терзиев.