Задържан е пиян мъж, предизвикал катастрофа с шест автомобила

Софийска районна прокуратура (СРП) привлече към наказателна отговорност 21-годишен мъж, шофирал с 1,67 промила алкохол в кръвта, попречил на полицейски служители да изпълнят служебните си задължения и предизвикал пътно произшествие с шест автомобила. Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

На 14 септември, около 18:30 ч., обвиняемият Р. Г. се движил по магистрала „Хемус“, когато му бил подаден сигнал от полицейски служители да спре управлявания от него товарен автомобил. Той не спрял и продължил движение, като последвала гонка. На влизане в София по бул. „Ботевградско шосе“, полицейски служители отново му подали сигнали да спре автомобила от движение, като той продължил да шофира и предизвикал пътно произшествие с шест други автомобила.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Наблюдаващ прокурор е внесъл искане в съда за определяна на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил спрямо Р.Г. най-тежката мярка за неотклонение, посочиха от прокуратурата.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.