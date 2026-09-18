Международният военен турнир по стрелба „Точен прицел 2026“ на „Црънча“

Съвместното командване на специалните операции (СКСО) е домакин на международния военен турнир по стрелба „Точен прицел 2026“, който се провежда от 15 до 18 септември на учебен център „Црънча“, съобщиха от Министерството на отбраната.

На официална церемония днес ще бъдат наградени призьорите в състезанието.

От българска страна в турнира участват отбори от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, СКСО и Служба „Военна полиция“.

Чуждестранните отбори са представени от Националната гвардия на Тенеси, САЩ и Многонационалната бойна група с рамкова държава Италия, развърната на територията на Република България.

Международният военен турнир по стрелба „Точен прицел“ се провежда за първи път тази година като нов формат съвместно мероприятие по линия на Програмата за партньорство между Министерството на отбраната на Република България и Националната гвардия на щата Тенеси, като предвижда привличане на партньори от НАТО и различните инициативи, в които страната ни участва. Мероприятието е заложено в „Програма за двустранната българо-американска подготовка през 2026-2027 г.“ и „План за подготовка на въоръжените сили на Република България през 2026 г.“.

Целта на първия по рода си стрелкови турнир е да се предостави възможност състезателите да демонстрират своите индивидуални умения за стрелба на къси и далечни разстояния с полуавтоматични и автоматични оръжия - снайпер, автомат и пистолет, и същевременно чрез обмен на опит да обогатят познанията си в областта на стрелковите системи, посочват от Министерството на отбраната.