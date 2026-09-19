Йотова: България не трябва да бъде „ехо“ на решения, взети от други

Президентът Илияна Йотова заяви, че ще води кампания за президентските избори с фокус върху важните за страната проблеми и чрез пряк разговор с хората. В интервю за БНТ тя подчерта, че няма да влиза в лични нападки и ще отговаря на опонентите си с аргументи, доводи и факти.

Настоящият държавен глава и кандидат за пълен мандат даде заявка, че няма да превръща в предизборна тема лични въпроси, свързани с кандидата за президент Андрей Гюров, и подчерта, че за нея държавността е водеща.

Не искам българската държава да се излага, заяви Йотова.

Йотова посочи, че ще критикува правителството на Румен Радев, когато смята, че решенията му не са правилни. Тя отбеляза, че с бившия президент и настоящ премиер имат еднакви виждания по отношение на възстановяването на държавността, самостоятелната външна политика, политиката спрямо Северна Македония и решаването на социалните проблеми.

Президентът определи бюджета като „голямото предизвикателство“ и заяви, че е необходима сериозно разписана програма на правителството на фона на международните конфликти и отражението им върху икономиката и доходите.

По повод скандала с помилването на лице, осъдено за наркотрафик, Йотова заяви: „Не мога да се съмнявам в нито едно от лекарските заключения, коя съм аз, че да имам това право. Ние работим единствено и само с документите“. По думите ѝ решението през 2022 г. е било взето „изцяло вървейки по линията на закона“.

Президентът коментира още, че мирът трябва да се търси чрез преговори, компромиси и дипломатически усилия.

„Единственият начин да се стига до мир, който си искат най-нормалните хора, е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия“, каза Йотова. Тя подчерта необходимостта от условия за „споделена сигурност“ и посочи, че България като равноправен член на ЕС може да прави свои предложения за мирното разрешаване на конфликтите.

По думите ѝ силният глас на България в Европа не означава отдалечаване от европейските ценности.

„Определено е вторият отговор и втората истина“, заяви Йотова, попитана дали по-активното отстояване на българските позиции не отдалечава страната от европейската посока.

Тя посочи като пример за ролята на България предстоящата среща на върха, свързана със свързаността, и участието на страната в европейските инициативи. „Това е гласът на България, защото това не става само с декларация, това става с работа, със срещи на най-високо ниво в европейските институции“, заяви президентът.

Йотова подчерта, че България не трябва да бъде „ехо“ на решения, взети от други.

"Петрохан" е една от най-кървящите рани на нас като общество, заяви Илияна Йотова.

"Аз говоря като човек и президент. Застреляни са две деца. Как сме допуснали този паралелен свят в нашето общество? Как сме допуснали тези деца да не ходят на училище? Как тези хора са се домогвали до тези деца? Спящото ни общество ли е това? Прикриване на истина ли е това? Ето дотук трябва да стигнем, до края. Трябва да видим дали подобни структури няма и на друго място. Трябва да изпием тази чаша, за да можем да се излекуваме".

Тя беше категорична, че тази болка трябва бъде изживяна като общество, "за да излезем по-силни".

"Не мога да приема политици, които казват, че действията на г-н Калушев са меко казано укорими. Как тълкувате тези думи?".

На финала на разговора президентът Илияна Йотова заяви, че "мирът в световен мащаб е възможен".