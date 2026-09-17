САЩ възобновяват поръчките за F-16 след 22 години: Може ли F-16G да замени съкращенията на F-35?

Военновъздушните сили на САЩ обмислят закупуването на новопроизведени изтребители F-16, за да се справят с все по-сериозния недостиг на изтребителна авиация, докато разработват предложения бюджет за фискалната 2028 г. и съпътстващата го петгодишна програма за отбрана (Future Years Defense Program). Това би било първото закупуване на нови F-16 от страна на ВВС на САЩ от повече от две десетилетия насам, след като предишните доставки приключиха през 2005 г. В момента Lockheed Martin произвежда самолети F-16 Block 70 за международни клиенти, което се очаква да послужи като основа за новопредложената модификация F-16G, пише MWM.

F-16 е вторият най-дълго произвеждан изтребител в света; той постъпва на въоръжение във ВВС на САЩ преди 47 години – през 1978 г. Въпреки че първоначално ВВС планираха да закупят изтребители от пето поколение F-35A, за да улеснят поетапното извеждане от експлоатация на F-16, сериозните недостатъци на програмата F-35 – и по-специално огромното превишаване на разходите както за придобиване, така и за експлоатация – доведоха до значителен недостиг на изтребители. Евентуалното възобновяване на доставките на F-16 би могло да повтори сценария, при който още по-тежки проблеми с изтребителя от пето поколение F-22 принудиха ВВС да възобновят поръчките на F-15 (четвърто поколение) в началото на 2020-те години, след повече от 20-годишно прекъсване.

Макар че първоначално се предвиждаше експлоатационните разходи за F-35 да бъдат близки до тези на F-16 (което би позволило на ВВС да закупят близо 1800 машини), според някои оценки разходите за целия жизнен цикъл на F-35 са повече от два пъти по-високи от тези на F-16. Освен въпроса за разходите, изискванията за техническо обслужване на F-35 доведоха до много ниски нива на бойна готовност на флота, докато при F-16 тези показатели остават сред най-високите, въпреки значителната средна възраст на машините. Въпреки че ниските разходи за F-16 са привлекателни, а евентуалните доставки биха могли значително да повишат стандартите за подготовка на пилотите, като осигурят повече време за полети, този изтребител далеч не е оптимален за бойни действия с висока интензивност през XXI век. Основните му ограничения включват малък боен обсег, радар с ограничени възможности, малък капацитет за носене на въоръжение и пълна липса на характеристики за ниска забележимост (стелт).

Възможността за възобновяване на доставките на изтребители F-16 се обсъжда от официални лица и законодатели още от началото на 2021 г.

На 20 май 2025 г. сенатор Томас Котън – председател на Републиканската конференция в Сената и на Комисията по разузнаване към Сената – повдигна въпроса за възобновяване на тези доставки, като конкретно предложи използването на "новопроизведени изтребители F-16 от версия Block 80 в конфигурация за САЩ, за да се подсили нашият флот от ударни изтребители, стига Конгресът да успее да осигури допълнителни средства за подобна инициатива". Началникът на щаба на Военновъздушните сили генерал Дейвид Олвин отбеляза в отговор, че е необходимо „задълбочено да се проучи какви са възможностите на отбранителната индустриална база в това отношение, тъй като настоящото производство на версията Block 70 ангажира значителна част от производствените линии и капацитета, както и ресурсите по програмата за чуждестранни военни продажби (FMS)“. Въпреки това, разширяването на производството на изтребителя F-16 Block 70/72 и разработването на нов вариант на негова основа биха могли да се окажат много по-лесно изпълними стъпки в сравнение с алтернативните решения за задоволяване на нуждите на Военновъздушните сили.