Защо Русия провежда избори и как Кремъл постига желаните резултати?

Руснаците започнаха да гласуват в петък на първите парламентарни избори след мащабната инвазия в Украйна – процес, внимателно организиран от Кремъл, за да се създаде впечатление за народна подкрепа за продължаването на войната, която вече е в петата си година, пише NYT.

От 2021 г., когато се проведоха предишните избори за Държавната дума, страната се промени значително. Политическата система се отърва от последните остатъци на толерантност към инакомислието. Стотици хиляди души са напуснали страната, включително повечето от най-активните лидери на опозицията и активисти. Почти всички антиправителствени медии бяха принудени да прекратят дейността си или да работят от чужбина.

През последните месеци в обществото нараства тревогата от засилващите се икономически и политически последици от войната. Но тези инсценирани избори не предлагат почти никакъв изход за недоволството. Според проучвания и анализатори, гласуването вероятно ще остави състава на Държавната дума до голяма степен непроменен. Очаква се прокремълската партия "Единна Русия" да запази своето законодателно мнозинство, като четири номинални опозиционни партии ще си поделят останалите места.

Ето какво трябва да знаете за това защо авторитарна Русия продължава да провежда избори и какво прави, за да постигне желания резултат.

В Москва е трудно да се разбере, че изобщо се провеждат важни избори.

Плакатите за предизборната кампания са оскъдни, а само шепа активисти раздават листовки по улиците. Нямаше мащабни митинги на открито, а телевизионните дебати привличаха внимание единствено с това колко безвдъхновени и неартикулирани изглеждаха кандидатите. В много случаи кандидатите изобщо пропускаха дебатите.

Въпреки това гласуването е от решаващо значение за властта, заяви Иля Гращенков, политически анализатор в Москва, който съветва руски политици и партии.

Гращенков заяви, че инсценираните избори осигуряват на Кремъл "единствения източник на легитимност". Правителството може да изтъкне резултатите като доказателство, че изпълнява обещанията си към руския народ, дори и с очевидните резерви, които съпътстват едно несвободно гласуване.

Изборите подкрепят и официалната версия.

Президентът Владимир В. Путин неведнъж е подчертавал, че Русия продължава да провежда избори въпреки войната в Украйна, като противопоставя това на отлагането на изборите в Украйна поради военното положение.

Първо, нежеланите кандидати се отсяват на ранен етап. Тази година най-ярък пример беше изключването от избирателните листи на либералната партия „Яблоко“, която изрично призова за незабавно прекратяване на огъня в Украйна. Партията беше изключена, след като бързо мобилизира промирните настроения в Русия, които се оказаха по-силни, отколкото Кремъл беше очаквал.

Второ, политическите мениджъри на централното правителство определят цели за окончателния състав на Държавната дума, каза г-н Гращенков, политическият анализатор. Тези цели се предават на регионалните власти, на които е възложено да осигурят конкретни резултати въз основа на демографските и културните характеристики на техния регион.

След това губернаторите и техните политически съветници оказват натиск, с цел да накарат служителите в публичния сектор да отидат до урните в подкрепа на правителството. Местните компании и предприятия, които подкрепят правителството, също насърчават работниците да гласуват, като включват избирателите в лотарии или предлагат други стимули. Поради оскъдната предизборна кампания в Русия хората, които биха подкрепили опозиционни кандидати, се чувстват обезкуражени да участват в изборите.

След разпадането на Съветския съюз през 1991 г. Русия първоначално се опита да проведе открити парламентарни избори по модела на западните системи.

Този период беше краткотраен. През 1993 г., по време на първите постсъветски парламентарни избори, националистическа партия излезе на първо място, изпреварвайки прокремълските сили.

Интензивността на контрола нарастваше постоянно с течение на времето. В началото Кремъл разчиташе на руските олигарси да финансират проправителствените партии. През 2000-те години политически стратези бяха изпратени в регионите, за да манипулират резултатите в желаната посока. През десетилетието, предшестващо войната в Украйна, властите залагаха на по-репресивни тактики, принуждавайки държавните служители да гласуват.

В сряда, в обръщение преди изборите, Путин даде ясно да се разбере, че избирателите не трябва да се колебаят дали войната трябва да продължи до пълна победа.