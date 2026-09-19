Брентфорд удари сериозно по амбициите и самочувствието на Челси

Брентфорд победи с 3:0 Челси в първи мач от петия кръг на английската Висша лига. Джейдън Антъни откри резултата в полза на "пчеличките" през второто полувреме. Десетина минути преди края пък Игор Тиаго удвои преднината на своя тим, а Фабио Карвальо в добавеното време оформи крайния резултат.

С успеха Брентфорд се изкачи в топ 4 еднолично на третото място във временното класиране. "Пчеличките" все още нямат поражение през настоящата кампания. Челси е седми, а липсата на водещия реализатор Жоао Педро оказа своето влияние.

днес:

Тотнъм – Астън Вила

Брайтън – Арсенал

Евертън – Ипсуич

Нюкасъл – Хъл

Нотингам Форест – Ковънтри