Фалира най-големият производител на сладолед в Русия, който стои зад култовия СССР

Данъчната инспекция е обявила в несъстоятелност АД "Руский холод", компанията майка на на най-големите производители на сладолед в Русия. Холдинговата компания е произвеждала продукти под марките "Золотой пломбир", "Монарх", "Лакомка", "СССР" и "Белочка", предаде 72.ru.

На 15 септември Инспекторатът на Федералната данъчна служба в Омск подаде молба за обявяване в несъстоятелност на АД "Руский холод“ в Арбитражния съд на Алтайския край. Вече се разглеждат искове за обявяване в несъстоятелност за два други актива на групата - АД "Търговска къща Русский холод“ (търговия и дистрибуция) и ООО "Алтайхолод“ (производство в Алтайския край). Същата междурайонна ИФНС подаде съответните молби на 2 юли, според "Ведомости“.

Според изданието, проблемите с групата компании Руский холод (основана през 1999 г.) са станали известни още в началото на май. Холдинговата компания е била значителен играч на пазара, но днес обемите ѝ са изложени на риск да бъдат засенчени от конкурентите.

До 2025 г. общият дълг на холдинга надхвърли 12,5 милиарда рубли. Сред кредиторите бяха големи банки. Акционерите на компанията решиха да я ликвидират напълно.

"Руский холод" произвежда помпички, плодови сладоледи, фунийки за сладолед, чаши, рула и плочи. Компанията предлага на пазара продукти под марки като "Лакомка", "Золотой Пломбир", "Истински Пломбир Руски Холод", "Монарх", "СССР" и "Белочка". Освен това произвежда пелмени, вареници, палачинки и котлети под марките "Сочнов", "Восточные" и "Курганский продукт".