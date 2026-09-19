Съдебен лекар: Нямам съмнение, че Калушев е убил двете деца и се е самоубил

„Нямам съмнение, че Калушев е извършил убийството на тези две деца и след това се е самоубил с изстрел в устата. Убеден съм, че Александър Макулев е застрелян от упор“, заяви по bTV доц. д-р Александър Александров, началник на Клиниката по съдебна медицина в Александровска болница.

„Аутопсиите от „Петрохан“ са извършени в Клиниката по съдебна медицина от наш колега, който е един от най-опитните съдебни лекари у нас. Аутопсиите под Околчица са извършени от колега от Враца. След приключването на тези експертизи е направена и тройна съдебно-медицинска експертиза. Участва и още един съдебен лекар от „Пирогов“, обясни доц. д-р Александров.

Той отрече обвиненията, че е пристрастен, тъй като заяви, че не участва в този случай.

„Аз съм се запознал с експертизата и съм съгласен с изводите на колегите и ги поддържам. Правилно са се мотивирали. Аз лично не участвам пряко в разследването. Аз съм просто специалист по съдебна медицина, в чието звено са извършени три от аутопсиите“, поясни той.

Токсикологичните експертизи не са приключили, но в процеса на изследване на този етап е излязло като позитивно лекарствено средство фенобарбитал в организма на Калушев, потвърди Александров.

Фенобарбиталът е упойващо вещество, както и болкоуспокояващо, уточни той.

В началото бе съобщено, че смъртта на мъжете в кемпера е настъпила между 5 и 7 февруари, а сега хипотезата е, че се случило между 1 и 3 февруари.

„Това, което са констатирали колегите като трупни изменения, съпоставени с диапазоните на температурите, които са им били представени за тези периоди, са направили извод, че давността на смъртта е в порядъка на 5 до 7 денонощия към намирането на телата“, обясни относно разминаването доц. д-р Александров.

„За разлика от Околчица в експертизата за „Петрохан“ трябва да се съобразят много повече неща. Когато бъде готова и тази ситуационна експертиза, ако бъда запознат с нея, мога да коментирам. Към настоящия момент е безсмислено да се каже каквото и да е“, каза той.