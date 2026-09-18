Изсъхналите дървета - опасност за хора, автомобили, имущество

Изсъхналите дървета, които не са своевременно премахнати представляват сериозна опасност за преминаващи хора, паркирани автомобили, риск от повреда на имущество и не на последно място могат да скъсат електропреносни мрежи, да прекъснат кабели и да оставят цели квартали без ток или комуникации.

Писаха ни от район „Красно село“ за големи напълно изсъхнали борове в близост до училище. Друга група от изсъхнали дървета заплашват да се срутят при първия по-силен дъжд или вятър в междублоково пространство определено за разходка на домашни любимци. (целият сигнал - тук)

Изпратиха ни сигнал и от квартал „Дружба“ по същия повод като подробно е описано кое дърво какво представлява, състоянието му и къде точно се намира.

„Моля за проверка и извършване на необходимите действия. Дърветата не са защитен вид и не са защитени от закона.“ (целият сигнал - тук)

Ако забележите рисково дърво в междублоково пространство или на обществено място, е необходимо веднага да подадете сигнал към местната община или към Helpbook.info, с което се ангажираме да придадем гласност на проблема и своевременно да бъде предаден на съответните институции за предприемане на действия от тяхна страна.